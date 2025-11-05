ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में माओवादियों के सेफ जोन कोंगे में सुरक्षा की नई चौकी, बीजापुर के डोडीतुमनार में पुलिस कैंप

बस्तर के धुर नक्सल इलाकों में सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं और कैंप खोल रहे हैं.

बस्तर पुलिस कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 12:21 PM IST

5 Min Read
नारायणपुर\बीजापुर: जैसे जैसे 31 मार्च 2026 पास आ रहा है बस्तर के अंदरूनी नक्सल प्रभावित इलाकों में नए नए पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं. मंगलवार को माड़ बचाओ अभियान के तहत अबूझमाड़ में और बीजापुर में दो नए सुरक्षा कैंप खोले गए.

माओवादियों के गढ़ में पुलिस कैंप: नारायणपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा और विकास की एक नई शुरुआत हुई है. माओवादी नेताओं के सेफ जोन माने जाने वाले ग्राम कोंगे में नारायणपुर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने एक नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया है. यह कदम "माड़ बचाओ अभियान" के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य नक्सलवाद का सफाया करना और स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षा देना है. इस कैम्प की स्थापना से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है.

संयुक्त टीम ने तैयार किया कैंप: अबूझमाड़ के सबसे अंदरूनी और दुर्गम हिस्से में स्थित कोंगे गांव में यह नया पुलिस कैंप स्थापित किया गया है. नारायणपुर पुलिस, डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड), बस्तर फाइटर और बीएसएफ की 129वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने इस कैंप को तैयार किया. कोंगे गांव सोनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो थाना सोनपुर से लगभग 30 किलोमीटर, कंदुलपार से 11 किलोमीटर और पांगूड से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

नियद नेल्लानार योजना के तहत खुला कैंप: पुलिस कैंप की स्थापना के दौरान पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना. ग्रामीणों ने बिजली, नल-जल योजना, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की. एसपी गुड़िया ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और "नियद नेल्लानार" योजना के तहत जन समस्या निवारण शिविर आयोजित करने की बात कही.

कैंप खुलने से ग्रामीण खुश: ग्रामीणों ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया और नक्सलवाद का साथ न देने की शपथ ली. उन्होंने बताया कि वर्षों से नक्सलियों की हिंसा और प्रताड़ना से त्रस्त होने के बाद अब उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिल रहा है. लोग अब भयमुक्त होकर अपना जीवन जी सकेंगे.

कैम्प की स्थापना से आसपास के क्षेत्रों में सड़कें, पुल-पुलिया, शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होने की संभावना है. सुरक्षा बलों की निगरानी में विकास कार्यों को गांवों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा.

अबूझमाड़ में नक्सली गतिविधि पर लग रही लगाम: पुलिस के अनुसार, अबूझमाड़ में लगातार नक्सल विरोधी अभियानों के परिणामस्वरूप बीते एक वर्ष में 208 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं. इसके अलावा, 99 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए और 117 को गिरफ्तार किया गया है.

वर्ष 2025 में नारायणपुर पुलिस ने कुतुल, कोडलियर, बेडमाकोटी, पदमकोट, कंदुलपार, नेलांगूर, पांगूड, रायनार, ईदवाया, आदेर, कुड़मेल और अब कोंगे जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा कैम्प खोलने में सफलता हासिल की है. इस अभियान में पुलिस महानिरीक्षक पी. सुन्दराज, डीआईजी अमित कांबले, एसपी रॉबिनसन गुड़िया, कमांडेंट संजय सिंह (बीएसएफ 129वीं बटालियन) सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

बीजापुर में पुलिस कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर में नया पुलिस कैंप: नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के थाना गंगालूर क्षेत्र के डोडीतुमनार गांव में 4 नवम्बर को नवीन सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैम्प की स्थापना की गई है. डोडीतुमनार में नवीन कैम्प की स्थापना पर ग्रामीणों ने खुशी जताई. ग्रामीणों का कहना है कि अब वह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

डोडीतुमनार क्षेत्र लंबे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहा है. ऐसे में इस क्षेत्र में कैम्प की स्थापना न केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

नियद नेल्ला नार के अंतर्गत खोले जा रहे कैंप: कठिन पहाड़ी रास्ते, घने जंगल और प्रतिकूल मौसम जैसी परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने कैम्प निर्माण का काम पूरा किया. छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना “नियद नेल्ला नार” (हमारा गांव हमारा उजाला) के अंतर्गत ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए इस कैंप की स्थापना की गई है.

कैंप की स्थापना से आसपास के गांवों में सड़क, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, बिजली, पेयजल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी सुविधाओं की पहुंच में सुधार होगा. मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार से शासन-प्रशासन की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होंगी. युवाओं को डिजिटल शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

बीजापुर में नए सुरक्षा कैंप: साल 2024 से अब तक बीजापुर जिले में कुल 22 नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित किए जा चुके हैं. बीजापुर में 650 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, 196 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए और 995 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं. हाल ही में बस्तर संभाग में 210 माओवादियों द्वारा सामूहिक आत्मसमर्पण नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि साबित हुई है.

बीजापुर में पिछले 3 साल में कैंप: साल 2023-24 और 2024-25 में अब तक कुल 44 सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैम्प बीजापुर जिले में स्थापित किए जा चुके हैं. इन कैम्पों की स्थापना से बीजापुर जिले के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र, मोबाइल टावर, पुल-पुलिया निर्माण और अन्य जन-सुविधाओं का विकास हो रहा है.

