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ग्राउंड रिपोर्ट: अबूझमाड़ में बारिश और बाढ़ का कहर, कई आशियाने बहे, 2 बच्चियों की मौत, अब आस लगाए बैठे ग्रामीण

नक्सल खौफ से किसी तरह निकले ही थे कि प्राकृतिक आपदा ने किया बेहाल, अबूझमाड़ के गांवों में तबाही का मंजर, रास्ते क्षतिग्रस्त, पुल-पुलिया टूटे

abujhmad floods ground report
ग्राउंड रिपोर्ट: अबूझमाड़ में बारिश और बाढ़ का कहर, कई आशियाने बहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 6:04 PM IST

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नारायणपुर: 28 और 29 जुलाई की मूसलाधार बारिश नारायणपुर जिले में प्राकृतिक आपदा बन गई. 29 जुलाई की देर रात आई बाढ़ ने अबूझमाड़ के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया. सबसे ज्यादा तबाही ग्राम पंचायत मेटानार के ब्रेहबेड़ा और कदेर गांव में हुई, जहां कई घर बह गए, दो मासूम बच्चियों की जान चली गई और सैकड़ों परिवारों की वर्षों की जमा-पूंजी पलभर में पानी के साथ बह गई. ETV भारत की टीम ने बाढ़ प्रभावित कदेर गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जहां आज भी लोग उस रात की दहशत से बाहर नहीं निकल पाए हैं.

नक्सल खौफ से किसी तरह निकले ही थे कि प्राकृतिक आपदा ने किया बेहाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

14 घर बह गए, 2 बच्चों की मौत

28 जुलाई से शुरू हुई लगातार बारिश ने 29 जुलाई की रात तक विकराल रूप ले लिया. देर रात हुई तेज बारिश के बाद नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते पानी गांवों में घुस गया. लोगों को कुछ समझ आता, उससे पहले तेज बहाव घरों को अपने साथ बहाकर ले जाने लगा. अबूझमाड़ के दुर्गम इलाके में बसे कई गांव इस जलप्रलय की चपेट में आए, लेकिन सबसे अधिक नुकसान ग्राम पंचायत मेटानार के ब्रेहबेड़ा और कदेर गांव में हुआ.

ब्रेहबेड़ा गांव में बाढ़ का मंजर बेहद दर्दनाक था. तेज बहाव में 14 घर पूरी तरह बह गए. घरों में रखा अनाज, कपड़े, जरूरी दस्तावेज, नकदी और दैनिक उपयोग का सामान पानी में समा गया. इसी गांव में दो मासूम बच्चियां बाढ़ की चपेट में आ गईं और उनकी मौत हो गई.

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अबूझमाड़ में बारिश और बाढ़ का कहर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम आवास वाले आशियाने भी बह गए

बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में मवेशी और पालतू पशु बह गए. गांव वालों के मुताबिक पूरी रात लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते रहे और सुबह होने तक गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी. 31 मार्च को नक्सल उन्मूलन के बाद अबूझमाड़ में विकास की नई शुरुआत हुई थी. प्रधानमंत्री आवास योजना, जनमन योजना और विशेष पिछड़ी जनजाति योजना के तहत ग्रामीणों को पक्के मकान मिले थे. वर्षों तक नक्सल हिंसा झेलने के बाद लोगों ने सुरक्षित जीवन का सपना देखना शुरू किया था, लेकिन 29 जुलाई की बाढ़ ने उन सपनों को भी बहा दिया.

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कई आशियाने बहे, 2 बच्चियों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कदेर गांव का भी बुरा हाल

ब्रेहबेड़ा से करीब चार किलोमीटर दूर स्थित कदेर गांव की स्थिति भी कम भयावह नहीं है. यहां 19 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि आठ से अधिक मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. जब हमारी टीम एक अगस्त को कठिन रास्तों को पार कर कदेर गांव पहुंची तो वहां के लोगों ने उस रात की कहानी सुनाते हुए बताया कि देर रात अचानक नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा. कुछ ही देर में पानी घरों के भीतर कमर तक पहुंच गया.

देर रात कमर तक पानी भरा

लोगों ने बताया कि जान बचाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था. लोग अपने बच्चों को गोद और कंधों पर लेकर ऊंचे स्थानों की ओर भागे और पीछे मुड़कर देखते रहे कि किस तरह उनकी पूरी जिंदगी पानी में बहती जा रही है. ग्रामीण बताते हैं कि घरों के साथ-साथ वर्षों की मेहनत से जोड़ा गया अनाज, कपड़े, जरूरी दस्तावेज, नकदी और घरेलू सामान भी बाढ़ में बह गया. कई परिवारों के मवेशी भी इस आपदा में नहीं बच सके.

सब कुछ बह गया, सामान-अनाज कुछ भी नहीं बचा. देर रात हम लोग जान बचाने के लिए बस भागे कुछ सामान उठाने का मौका भी नहीं था- बुद्धिमनी नुरेटी, ग्रामीण महिला

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अबूझमाड़ के गांवों में तबाही का मंजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी-नेता नहीं पहुंचा

आज हालात यह हैं कि कुछ परिवार रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं, जबकि कई लोग तिरपाल डालकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. ग्रामीणों के पास ना अनाज है ना बर्तन और ना ही पहनने के कपड़े. ग्रामीणों का कहना है कि अब तक उनके गांव में प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी हालात देखने नहीं पहुंचा है. उनका आरोप है कि अभी तक राहत सामग्री भी नहीं मिली है. लोगों का कहना है कि वे लगातार प्रशासन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन मदद अब तक उनके गांव तक नहीं पहुंची है. हालांकि गांव तक राहत पहुंचाने में भौगोलिक परिस्थितियां भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.

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नक्सल खौफ से किसी तरह निकले ही थे कि प्राकृतिक आपदा ने किया बेहाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रास्ते क्षतिग्रस्त, पुल-पुलिया टूटे

जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित कदेर तक पहुंचने वाले रास्ते कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. पुल-पुलिया टूट गए हैं और कई स्थानों पर नदी का तेज बहाव अब भी बना हुआ है. ब्रेहबेड़ा से पहले एक प्रमुख पुल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां फिलहाल मिट्टी और मुरूम डालकर अस्थायी रूप से रास्ता बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.

कदेर गांव में बाढ़ के निशान आज भी साफ दिखाई देते हैं. कई मकानों की केवल नींव बची है. कुछ घरों का मलबा पेड़ों में फंसा हुआ है तो कहीं दीवारों के अवशेष इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस रात पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा. गांव में घूमते हुए लोगों की आंखों में आज भी डर और बेबसी साफ दिखाई देती है. उस रात को याद करते हुए कई ग्रामीण भावुक हो जाते हैं.

अब आस लगाए बैठे ग्रामीण

अबूझमाड़ के ब्रेहबेड़ा और कदेर गांव की यह कहानी केवल बाढ़ की नहीं, बल्कि उन लोगों के संघर्ष की भी है जिन्होंने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया. किसी ने अपना घर गंवाया, किसी ने अपनी वर्षों की जमा-पूंजी, तो किसी ने अपने परिवार के सदस्य. आज इन लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद शासन और प्रशासन से समय पर मिलने वाली राहत और पुनर्वास है. क्योंकि प्रकृति ने भले ही उनसे सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन यदि समय पर सहायता मिले तो वे एक बार फिर अपने जीवन को नई शुरुआत दे सकते हैं.

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