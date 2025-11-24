ETV Bharat / state

बस्तर के मलखंब खिलाड़ियों का विदेश में भी जलवा, अबूझमाड़ से रोमानिया तक का सफर, CM ने भी सराहा

इंडियाज गॉट टैलेंट शो के विनर अबूझमाड़ के मलखंब खिलाड़ी अब विदेशों के भी टीवी शो में सुर्खियां बटोर रहे हैं.

Mallakhamb in Romania
बस्तर के मलखंब खिलाड़ियों का विदेश में भी जलवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का अबूझमाड़ आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रहा है. यहां की मलखंब अकादमी ने न सिर्फ भारत में अपन जलवा दिखाया बल्कि अब विदेश में भी सुर्खियां बटोर रहा है. प्रतिभाशाली युवाओं ने रोमानिया जैसे ग्लोबल मंच में अपनी कला दिखाकर वहां के जजेस को इम्प्रेस किया.

CM ने भी दी शुभकामनाएं: रोमानिया में प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री साय ने X पर लिखा कि अबूझमाड़ की मिट्टी में पले-बढ़े मलखंब के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि परिश्रम, अनुशासन और लगन से हर लक्ष्य की ऊंचाइयों को छूना संभव है. इन बच्चों ने छत्तीसगढ़ के सीमांत अंचल से निकलकर रोमानिया जैसे वैश्विक मंचों पर अपनी असाधारण कला का लोहा मनवाया है.

वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने लिखा कि अबूझमाड़ के एक छोटे से गांव से निकलकर रोमानिया के अंतरराष्ट्रीय मंच तक बस्तर की प्रतिभाएं पहुंची. इन मलखंब कलाकारों ने रोमानिया में अपनी कला से इतिहास रच दिया और भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया. यह उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व और सम्मान का विषय है.

प्रशिक्षण और कोचिंग: इस अकादमी को मनोज प्रसाद नाम के एक एसटीएफ (Special Task Force) अधिकारी चलाते हैं. उन्होंने आदिवासी बच्चों को मलखंब की ट्रेनिंग देने के लिए पूरी जिम्मेदारी ली है, न सिर्फ खेल बल्कि उनकी शिक्षा, रहने और भोजन की व्यवस्था भी देख रहे हैं.

रोमानिया में प्रदर्शन: अबूझमाड़ की मलखंब टीम ने रोमानिया में आयोजित एक बड़े टीवी शो कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और अपनी कला से सबको प्रभावित किया है. उन्होंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से 3000 यूरो डॉलर जीते हैं. उनके खास वेश-भूषा (कॉस्ट्यूम) को स्थानीय डिजाइनर कंपनियों ने तैयार किया है, जिससे उनकी आदिवासी पहचान भी झलकती है.

