अबूझमाड़ से ग्राउंड रिपोर्ट: नक्सलियों के कोर जोन 'तोके' में नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप, लाल आतंक के साये से विकास की किरण तक

पहले जहां नक्सलियों की दहशत थी, वहां अब बुनियादी सुविधाएं पहुंच रहीं हैं.अबूझमाड़ के तोके गांव से ग्राउंड रिपोर्ट.

ABUJHMAD
अबूझमाड़ से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 5:21 PM IST

6 Min Read
आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

नारायणपुर: बस्तर के घने जंगलों में छिपे अबूझमाड़ के कोर नक्सल जोन 'तोके' में पुलिस ने नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया है. यह इलाका लंबे समय से माओवादियों का सेफ जोन रहा है. ग्रामीण नक्सली दहशत के साए में जीने को मजबूर थे. अब 'माड़ बचाओ अभियान' के तहत नया कैंप खुलने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने इस गांव का जायजा लिया.

दुर्गम जंगलों से ‘तोके’ तक का सफर और बदलती तस्वीर: नारायणपुर के अबूझमाड़ में कोहकामेटा थाना क्षेत्र में तोके गांव स्थित है. कोहकामेटा से 17 किमी, इरकभट्टी से 11 किमी और कच्चापाल से मात्र 5 किमी दूर यह इलाका चारों तरफ पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है.

अबूझमाड़ से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

नारायणपुर से ईटीवी भारत की टीम इस गांव का दौरा करने के लिए निकली. रास्ते में समझ आया कि नक्सली इसे क्यों सेफ जोन मानते थे. दरअसल प्राकृतिक जल स्रोतों और पगडंडियों ने तोके गांव को माओवादियों का परफेक्ट शेल्टर बनाया था. तीन महीने पहले यहां सर्च ऑपरेशन में दर्जनों आईईडी बम बरामद हुए थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है.

ABUJHMAD
अबूझमाड़ के तोके में नया कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

संकरी पगडंडियां अब चौड़ी मुरूम सड़कों में तब्दील हो रही हैं. जेसीबी मशीनें पुल-पुलियां बना रही हैं. बरसाती नालों को पार करते हुए हम गांव पहुंचे. यहां अब ग्रामीणों की आवाजाही भी आसान हो रही है, जो सदियों से मुख्यधारा से कटे थे.

Ground report from Abujhmad
गांव के रास्ते में बनाई जा रही पुलिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव की जमीनी हकीकत, पूज्य स्थल से पुलिस कैम्प तक: गांव में प्रवेश करते ही विशाल चट्टान पर नजर पड़ी, जो मेंढक जैसी आकृति वाली है. ग्रामीण इसे 'देव का वाहन' मानते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन नक्सलियों ने इसे चुनाव बहिष्कार के नारों से दूषित कर रखा था. 2023 के नारे आज भी भय की याद दिलाते हैं. इसी चट्टान से महज कुछ दूरी पर नया पुलिस कैम्प बना है, जहां बीएसएफ की 135वीं और 133वीं वाहिनी तैनात है. कैम्प चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है. कमांडेंट कमल शर्मा और नवल सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ ने इसे मजबूत बनाया.

Ground report from Abujhmad
गांव पहुंचने के लिए बन रही मुरुम की सड़कें (ETV Bharat Chhattisgarh)

कभी नक्सली लीडर्स के ट्रेनिंग कैंप वाला इलाका अब सिविक एक्शन का केंद्र है.जब हमारी टीम कैंप के पास पहुंची तो वहां गांव के बच्चे खेलते नजर आए. ग्रामीणों ने बताया कि अब बच्चे यहां बिना किसी डर के खेलते हैं.

Ground report from Abujhmad
अबूझमाड़ में कोहकामेटा थाना क्षेत्र में तोके गांव में पुलिस कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

आजादी के बाद पहली बार स्वास्थ्य शिविर: यहां आजादी के बाद पहली बार स्वास्थ्य शिविर लगा. कैंप में बीएसएफ और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित स्वास्थ्य शिविर उत्साह का सबब बना. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (ओरछा) स्वयं मौजूद रहे. जांच में पता चला कि ज्यादातर बच्चे कुपोषण ग्रस्त और मलेरिया, एनीमिया, स्किन डिजीज जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं. ग्रामीणों को दवाइयां बांटी जा रही है. गंभीर मरीजों को बीएसएफ की मदद से जिला अस्पताल भेजा जा रहा है. एक ग्रामीण महिला ने बताया,''पहले बीमारी से डरते थे, अब डॉक्टर आए हैं.''

Ground report from Abujhmad
पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है तोके गांव (ETV Bharat Chhattisgarh)

शिविर में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए: यह अबूझमाड़ में बदलाव की जमीनी मिसाल है. सड़क पहुंचने से मोबाइल नेटवर्क और स्कूल शुरू होने की तैयारी है. 'नियद नेल्लानार' योजना की चमक घने जंगलों में पहुंच रही है, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी.

Ground report from Abujhmad
तोके गांव माओवादियों का था परफेक्ट शेल्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों से संवाद, 'भय से आत्मविश्वास तक': एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने मुसेर, मापंगल, कोड़ेनार, बुरुम, कोंदाहूर जैसे पड़ोसी गांवों के ग्रामीणों से मुलाकात की. ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की मांग की. अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई और 'जन समस्या निवारण शिविर' का आश्वासन दिया.

Ground report from Abujhmad
माओवादियों का सेफ जोन रहा तोके गांव (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक बुजुर्ग ने कहा, ''नक्सली आते थे, डराते थे. अब पुलिस है.'' नक्सलियों के कई पूर्व समर्थक पुलिस संपर्क में हैं. ग्रामीणों ने नक्सल हिंसा का दर्द साझा किया. ग्रामीणों ने यह भी कहा, ''अब भयमुक्त जीवन जीएंगे.''

नक्सल विरोधी अभियान की सफलता: 'माड़ बचाओ' अभियान के तहत यह अबूझमाड़ का 15वां कैम्प है. साल 2024 से अब तक 208 माओवादी समर्पण हुए. 99 नक्सली मारे गए, 117 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं.

Ground report from Abujhmad
अबूझमाड़ में सिविक एक्शन प्रोग्राम (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन जगहों पर हैं कैंप

⦁ कुतुल

⦁ कोडलियर

⦁ बेडमाकोटी

⦁ पदमकोट

⦁ कान्दुलपार

⦁ नेलांगूर

⦁ पांगूड

⦁ रायनार

⦁ एडजुम

⦁ ईदवाया

⦁ आदेर

⦁ कुड़मेल

⦁ कोंगे

⦁ सितरम

⦁ तोके

‘तोके’ का नया कैम्प साबित कर रहा है कि अबूझमाड़ अब नक्सलमुक्त और विकसित होने की राह पर है. ग्रामीण बताते हैं कि जहां लाल आतंक का साया था, वहां अब सुरक्षा और विकास की किरणें पहुंची हैं. ग्रामीण भय से मुक्त हो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि माड़ बचाओ अभियान बस्तर को सशक्त बना रहा है.

जहां कभी आईईडी की दहशत थी, वहां अब जेसीबी मशीनें सड़कें बना रही हैं. ग्रामीणों ने नक्सलवाद छोड़ने का संकल्प लिया जबकि स्वास्थ्य शिविर के जरिए पहली बार ग्रामीणों का इलाज हो रहा है और दवाइयां बांटी जा रही है. यह बदलाव की शुरुआत है, जहां भय का कोहरा छंट रहा है.

अबूझमाड़ को जानिए: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में फैला यह घने जंगल वाला इलाका है. यह करीब 4,400 वर्ग किमी में फैला है. इस क्षेत्र का नाम 'अबूझ' यानी अज्ञात होने के कारण पड़ा है. यह नक्सलियों का सेफ जोन रहा है. हालांकि अब लगातार नक्सली ऑपरेशन और सरेंडर की वजह से इस इलाके में माओवादियों की दहशत कम हुई है. अब यहां सड़कें बनाई जा रही है और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचाई जा रही है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार अबूझमाड़ क्षेत्र में 40,000 निवासी रहते हैं.

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग
माओवादियों के गढ़ सितरम में खुला पुलिस कैंप, अबूझमाड़ से कांकेर तक 70 किमी की सड़क तैयार
नक्सलियों के डॉक्टर सुखलाल जुर्री का दावा सिमट रहा नक्सलवाद, कहा फोर्स के दबाव और नियाद नेल्लानार ने बदला मन

