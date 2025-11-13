ETV Bharat / state

अबूझमाड़ से ग्राउंड रिपोर्ट: नक्सलियों के कोर जोन 'तोके' में नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप, लाल आतंक के साये से विकास की किरण तक

आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

नारायणपुर: बस्तर के घने जंगलों में छिपे अबूझमाड़ के कोर नक्सल जोन 'तोके' में पुलिस ने नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया है. यह इलाका लंबे समय से माओवादियों का सेफ जोन रहा है. ग्रामीण नक्सली दहशत के साए में जीने को मजबूर थे. अब 'माड़ बचाओ अभियान' के तहत नया कैंप खुलने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने इस गांव का जायजा लिया.

दुर्गम जंगलों से ‘तोके’ तक का सफर और बदलती तस्वीर: नारायणपुर के अबूझमाड़ में कोहकामेटा थाना क्षेत्र में तोके गांव स्थित है. कोहकामेटा से 17 किमी, इरकभट्टी से 11 किमी और कच्चापाल से मात्र 5 किमी दूर यह इलाका चारों तरफ पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है.

अबूझमाड़ से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

नारायणपुर से ईटीवी भारत की टीम इस गांव का दौरा करने के लिए निकली. रास्ते में समझ आया कि नक्सली इसे क्यों सेफ जोन मानते थे. दरअसल प्राकृतिक जल स्रोतों और पगडंडियों ने तोके गांव को माओवादियों का परफेक्ट शेल्टर बनाया था. तीन महीने पहले यहां सर्च ऑपरेशन में दर्जनों आईईडी बम बरामद हुए थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है.

अबूझमाड़ के तोके में नया कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

संकरी पगडंडियां अब चौड़ी मुरूम सड़कों में तब्दील हो रही हैं. जेसीबी मशीनें पुल-पुलियां बना रही हैं. बरसाती नालों को पार करते हुए हम गांव पहुंचे. यहां अब ग्रामीणों की आवाजाही भी आसान हो रही है, जो सदियों से मुख्यधारा से कटे थे.

गांव के रास्ते में बनाई जा रही पुलिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव की जमीनी हकीकत, पूज्य स्थल से पुलिस कैम्प तक: गांव में प्रवेश करते ही विशाल चट्टान पर नजर पड़ी, जो मेंढक जैसी आकृति वाली है. ग्रामीण इसे 'देव का वाहन' मानते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन नक्सलियों ने इसे चुनाव बहिष्कार के नारों से दूषित कर रखा था. 2023 के नारे आज भी भय की याद दिलाते हैं. इसी चट्टान से महज कुछ दूरी पर नया पुलिस कैम्प बना है, जहां बीएसएफ की 135वीं और 133वीं वाहिनी तैनात है. कैम्प चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है. कमांडेंट कमल शर्मा और नवल सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ ने इसे मजबूत बनाया.

गांव पहुंचने के लिए बन रही मुरुम की सड़कें (ETV Bharat Chhattisgarh)

कभी नक्सली लीडर्स के ट्रेनिंग कैंप वाला इलाका अब सिविक एक्शन का केंद्र है.जब हमारी टीम कैंप के पास पहुंची तो वहां गांव के बच्चे खेलते नजर आए. ग्रामीणों ने बताया कि अब बच्चे यहां बिना किसी डर के खेलते हैं.

अबूझमाड़ में कोहकामेटा थाना क्षेत्र में तोके गांव में पुलिस कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

आजादी के बाद पहली बार स्वास्थ्य शिविर: यहां आजादी के बाद पहली बार स्वास्थ्य शिविर लगा. कैंप में बीएसएफ और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित स्वास्थ्य शिविर उत्साह का सबब बना. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (ओरछा) स्वयं मौजूद रहे. जांच में पता चला कि ज्यादातर बच्चे कुपोषण ग्रस्त और मलेरिया, एनीमिया, स्किन डिजीज जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं. ग्रामीणों को दवाइयां बांटी जा रही है. गंभीर मरीजों को बीएसएफ की मदद से जिला अस्पताल भेजा जा रहा है. एक ग्रामीण महिला ने बताया,''पहले बीमारी से डरते थे, अब डॉक्टर आए हैं.''

पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है तोके गांव (ETV Bharat Chhattisgarh)

शिविर में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए: यह अबूझमाड़ में बदलाव की जमीनी मिसाल है. सड़क पहुंचने से मोबाइल नेटवर्क और स्कूल शुरू होने की तैयारी है. 'नियद नेल्लानार' योजना की चमक घने जंगलों में पहुंच रही है, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी.