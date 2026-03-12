ETV Bharat / state

नक्सलवाद के खात्मे के साथ अबूझमाड़ के अंतिम छोर पर बसे आदिंगपार में लौटी खुशहाली

अबूझमाड़ के आदिंगपार में 53वीं बटालियन ITBP ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत गांव वालों को जरूरतमंद चीजें बांटा और मेडिकल कैंप भी लगाया.

ABUJHMAD CIVIC ACTION PROGRAM
अबूझमाड़ में सिविक एक्शन प्रोग्राम (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 7:42 AM IST

नारायणपुर: नक्सल खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे अबूझमाड़ की तस्वीर बदलती जा रही है. नारायणपुर जिले के संवेदनशील अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच विश्वास और सहयोग भी मजबूत हो रहा है. बुधवार को अबूझमाड़ के आदिंगपार में आईटीबीपी 53वीं बटालियन सीओबी (COB) में सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP) का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक सामग्री वितरण और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का लाभ उठाया.

आईटीबीपी का सिविक एक्शन प्रोग्राम

इस सिविक एक्शन प्रोग्राम का संचालन 53वीं बटालियन के कमांडेंट संजय कुमार के मार्गदर्शन में और डिप्टी कमांडेंट तेजवीर सिंह के नेतृत्व में किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक जागरूकता को पहुंचाना था. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की गईं. ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली.

आदिंगपार गांव में लगाया गया मेडिकल कैंप

इसके साथ ही एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की और उन्हें आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई. दूरस्थ और वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण कई ग्रामीणों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं. ऐसे में इस तरह के चिकित्सा शिविर ग्रामीणों के लिए काफी लाभदायक साबित होते हैं. ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ विभिन्न बीमारियों से बचाव और स्वच्छता संबंधी जानकारी भी प्राप्त की.

नशे से दूर रहने ग्रामीणों को जागरूक किया

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के बीच नशा मुक्ति जागरूकता व्याख्यान भी आयोजित किया गया. इस दौरान सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को शराब और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया. युवाओं और ग्रामीणों को विशेष रूप से नशे से दूर रहने और अपने परिवार व समाज के विकास में योगदान देने का संदेश दिया गया.

ग्रामीणों ने आईटीबीपी के जवानों ने साथ मिलकर खाया खाना

कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों के लिए सामूहिक भोजन की भी व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया.इस दौरान सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच आत्मीय संवाद भी हुआ, जिससे आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को बल मिला.

संपादक की पसंद

