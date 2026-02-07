अबूझमाड़ के नन्हें वीरों ने राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया मलखंब, दर्शकों का मन मोहा
बस्तर पंडुम की भव्य शुरुआत हो गई है. जगदलपुर में अबूझमाड़ के बच्चों ने मलखंब का शानदार प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 7, 2026 at 6:40 PM IST
बस्तर: जगदलपुर के लालबाग मैदान में बस्तर पंडुम की शुरुआत हुई. बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में अबूझमाड़ के बच्चों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया. अबूझमाड़ के स्कूली बच्चों ने मलखंब से दर्शकों का दिल जीत लिया. सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति के दौरान अबूझमाड़ मलखंब एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के नन्हें खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया.
अबूझमाड़ के बच्चों का मलखंब प्रदर्शन, राष्ट्रपति हुईं प्रभावित
यह पहला अवसर था जब अबूझमाड़ क्षेत्र के बच्चों ने एक साथ राष्ट्रपति के समक्ष मलखंब का जीवंत और साहसिक प्रदर्शन किया. लकड़ी के खंभे पर जब इन नन्हें कलाकारों ने असाधारण संतुलन, फुर्ती और कठिन करतबों का प्रदर्शन किया, तो मैदान में मौजूद दर्शक उनकी कला को देख दंग रह गए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं बच्चों की प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित हुईं. उन्होंने न केवल उनके साहस, कला और अनुशासन की मुक्तकंठ से प्रशंसा की, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रदान की.
अबूझमाड़ के बच्चों की प्रतिभा के लोग हुए कायल
इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव नारायणपुर जिले के उन दुर्गम और बीहड़ इलाकों में पड़ी है. जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं सीमित हैं. कुतुल, करपा और परपा जैसे सुदूर वनांचलों से निकलकर इन बच्चों ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा न तो संसाधनों की मोहताज होती है और न ही भौगोलिक सीमाओं की.
अबूझमाड़ मलखंब एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक मनोज प्रसाद ने बच्चों को प्रशिक्षित किया है. वह छत्तीसगढ़ पुलिस के 16वीं बटालियन में आरक्षक के पद पर तैनात हैं. उनके कुशल नेतृत्व, अनुशासन और सतत मार्गदर्शन में इन बच्चों ने अभावों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. इन नन्हे मलखंब खिलाड़ियों ने देश से लेकर विदेश के रियलिटी शो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.
विदेशों तक पहुंची अबूझमाड़ के बच्चों की प्रतिभा
भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में 40 से 50 से अधिक टेलीविजन शो, देशभर में सैकड़ों मंचीय प्रस्तुतियों, तथा अनेक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर यह टोली निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है. अब यह दल अपनी मिट्टी की खुशबू, लोक-संस्कृति और अद्वितीय कौशल को और अधिक सशक्त रूप में सात समंदर पार ले जाने के लिए तैयार है. एकेडमी का अगला लक्ष्य भविष्य में अमेरिका और ब्रिटेन में प्रदर्शन करना है.