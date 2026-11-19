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अबूझमाड़ की बदलती पहचान, आतंक के साये से प्रकृति के स्वर्ग तक,आदिंगपार झरना बना पर्यटकों का नया आकर्षण

नारायणपुर: बस्तर की सुंदरता की पहचान उसके दूर-दूर तक फैले हरे-भरे जंगल और घुमावदार घाटियां हैं. पहाड़ों से झर-झर कर गिरते झरने और घाटियों से बहती कल-कल नदियां, बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं. पहली बार जो भी इन नजारों को देखता है बस एकटक उनको देखता ही रह जाता है. कुदरत की गोद में बसे आदिंगपार का झरना पर्यटकों के मन को न सिर्फ मोह रहा है, बल्कि उनको दोबारा आने और यहां की सुंदरता को निहारने के लिए बुला भी रहा है.

अबूझमाड़ के एक छोर पर बसा आदिंगपार गांव कभी अपनी पहचान का मोहताज हुआ करता था. लेकिन आदिंगपार झरने की सुंदरता जैसे ही लोगों को सोशल मीडिया के जरिए लगी, पर्यटकों का एक रेला अब यहां पहुंचने लगा है. जो भी आदिंगपार झरने को देखता है उसका मन करता है कुदरत की इस सुंदर वादियों में बस जाएं. जैसे-जैसे झरने की सुंदरता लोगों को पता चल रही है, वैसे-वैसे यहां आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. आदिंगपार गांव के लोग कहते हैं कि पर्यटकों का यहां आना उनके लिए सुखद है, लेकिन जो गंदगी यहां पर्यटक फैला रहे हैं उससे वो बहुत दुखी हैं. गांव वाले चाहते हैं कि इस सुंदर जगह को साफ रखने में पर्यटक उनकी मदद करें.

आदिंगपार झरना मोह लेगा मन (ETV Bharat)

बदल रही है बस्तर की पहचान

दरअसल, 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही अबूझमाड़ के उन इलाकों तक लोगों की पहुंच बढ़ने लगी है, जिन्हें कभी भय, असुरक्षा और दुर्गमता के कारण देख पाना भी मुश्किल था. घने जंगल, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, प्राकृतिक जलस्रोत, आदिवासी जीवनशैली और अब तक दुनिया की नजरों से दूर रहे खूबसूरत स्थान, अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहे हैं. इसी बदलती पहचान के बीच अबूझमाड़ के आदिंगपार गांव का प्राकृतिक जलप्रपात पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण बनकर उभरा है.

पहाड़ से गिरता है सुंदर झरना (ETV Bharat)

आदिंगपार का झरना बना अबूझमाड़ की नई पहचान

नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में स्थित आदिंगपार गांव में यह जलप्रपात है. दो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती जलधारा का मनमोहक दृश्य देखने के लिए पर्यटक यहां खींचे चले आ रहे हैं. झरने के चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और नीचे बना विशाल जलकुंड इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. झरने की कलकल ध्वनि, आसपास पक्षियों की चहचहाहट और जंगल के बीच बहती ठंडी हवा पर्यटकों को शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग अनुभव देती है.

आदिंगपार पहुंचने का रास्ता भी खूबसूरत

पर्यटकों ने बताया कि आदिंगपार पहुंचने का रास्ता भी अपने आप में किसी प्राकृतिक यात्रा से कम नहीं है. दूर-दूर तक फैली पहाड़ों की श्रृंखला, घने जंगलों के बीच बसे छोटे-छोटे गांव और पारंपरिक तरीके से बने ग्रामीण घर यहां की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं.

कई गांवों में आज भी घर घास फूस की छत, मिट्टी और बांस से बने दिखाई देते हैं. जंगल और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने वाली आदिवासी जीवनशैली यहां के वातावरण को विशेष बनाती है. शहरों में वाहनों का शोर, मशीनों की आवाज और प्रदूषण के बीच रहने वाले लोगों के लिए यहां का शांत वातावरण, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक ध्वनियां एक अलग ही अनुभूति देती हैं.

पहली बार इस झरने को देखने के लिए पहुंचे हैं. पहले रास्ता ठीक नहीं था. अब यहां पहुंचने लायक रास्ता बन गया है. पहले नक्सलवाद की वजह से हमने कभी नहीं सोचा था कि यहां तक पहुंच सकेंगे. अब यहां लोग बिना डरे पहुंच रहे हैं. इस झरने को देखकर सुकून मिल रहा है. हमारी रास्ते की सारी थकान दूर हो गई है: निवासी, मांडुकी

जंगल की गोद में बसा गांव (ETV Bharat)

पहले नक्सल भय के कारण इस इलाके में लोग नहीं आते थे. अब हर जगह रास्ता बन गया है. पुल पुलिया बन गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था की वजह से अब यहां पहुंचने में कोई डर नहीं लगा. हम पांच लोग यहां आए हैं. हम लोगों से रास्ता पूछकर और कैंप में एंट्री कराकर पहुंचे हैं. ग्रामीणों का व्यवहार बहुत अच्छा है: आकाश अग्रवाल, निवासी, नारायणपुर

ग्रामीणों ने बताया कि आदिंगपार के इस जलप्रपात के बारे में बाहरी लोगों को हाल के दिनों में जानकारी मिली है. पिछले करीब एक सप्ताह से यहां पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. नारायणपुर जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों, ओडिशा और मध्य प्रदेश से भी लोग झरने की खूबसूरती देखने पहुंच रहे हैं.

दस दिन पहले तक इस जलप्रपात का नाम भी नहीं सुना था. इंस्टाग्राम पर यहां की तस्वीर देखने के बाद हम पहुंचे हैं: आकाश अग्रवाल, निवासी, नारायणपुर

पर्यटकों के लिए 20 रुपए का शुल्क

सोशल मीडिया पर झरने के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद लोग यहां पहुंच रहे हैं. झरने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है. यहां पहुंचने के लिए करीब दो किलोमीटर का पैदल ट्रैक तय करना पड़ता है, जिसमें कठिन पहाड़ी चढ़ाई और ढलान वाले हिस्से भी शामिल हैं. ऐसे में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं तैयार की हैं.

आने वाले पर्यटक (ETV Bharat)

कठिन चढ़ाई और ढलान वाले स्थानों पर बांस के सहारे रेलिंग बनाई गई है, ताकि लोगों को रास्ते में सहारा मिल सके. संकरे रास्तों को भी आवागमन के लिहाज से बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है. गांव के आसपास तक दोपहिया और चारपहिया वाहन पहुंच सकें, इसके लिए स्थानीय स्तर पर मार्ग को सुगम बनाया गया है.

झरने के आसपास साफ-सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है. ग्रामीणों ने एक स्थान पर बोर्ड और चौकी स्थापित की है, जहां आने वाले पर्यटकों से प्रति व्यक्ति 20 रुपये शुल्क लिया जाता है. इसके साथ ही पर्यटकों को सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए जाते हैं, ताकि कोई दुर्घटना न हो. झरने के बेहद करीब जाने, गहरे पानी में उतरने, धक्का-मुक्की करने और जंगल में गंदगी फैलाने से बचने की हिदायत भी दी जाती है.