ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में नक्सलवाद को करारा झटका: डोडीमरका में खुला 18वां सुरक्षा कैंप, नक्सली स्मारक भी ध्वस्त

अबूझमाड़ सुरक्षा कैंप ( ETV Bharat Chhattisgarh )