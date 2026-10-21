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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो: स्कूटी सवारों की पिटाई और तलवार लहराई...आठ गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में स्कूटी सवार से मारपीट मामले के आरोपी ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: आबू रोड रीको पुलिस ने जिले में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दो मामलों में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. स्कूटी सवारों से मारपीट मामले में पांच आरोपी धरे गए और वारदात में इस्तेमाल तीन बाइक जब्त की. वहीं, दूसरी कार्रवाई में रात में तलवार और छुरी लहराकर डांस करते दहशत फैलाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.