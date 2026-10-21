सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो: स्कूटी सवारों की पिटाई और तलवार लहराई...आठ गिरफ्तार
दो मामलों में सिरोही की आबू रोड रीको पुलिस की कार्रवाई. पुलिस ने कहा ऐसी गतिविधियों के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन.
Published : October 21, 2026 at 9:21 PM IST
सिरोही: आबू रोड रीको पुलिस ने जिले में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दो मामलों में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. स्कूटी सवारों से मारपीट मामले में पांच आरोपी धरे गए और वारदात में इस्तेमाल तीन बाइक जब्त की. वहीं, दूसरी कार्रवाई में रात में तलवार और छुरी लहराकर डांस करते दहशत फैलाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
आबू रोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चंपावत ने बताया कि दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में अलग-अलग बाइक पर सवार पांच युवक स्कूटी सवार दो लोगों से मारपीट करते दिखे. प्रारंभिक जानकारी में घटना गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी थाना क्षेत्र की सामने आई. वीडियो संज्ञान में आने के बाद आरोपियों की पहचान के लिए विशेष टीम बनाई. थानाधिकारी चंपावत के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस मामले में राजूराम, राजाराम, मुकेश, भूराराम और होनाराम को गिरफ्तार किया. आरोपी आबू रोड रीको थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों के निवासी हैं.
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पुलिस के अनुसार, दूसरी घटना में 20 अक्टूबर 2026 को इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में कुछ युवक हाथों में तलवार और छुरी लेकर डांस करते दिखे. पुलिस ने दोनों वीडियो का गहन विश्लेषण किया और सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जानकारी तथा मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपियों की पहचान की. पुलिस ने इस घटना में लालाराम, रतनलाल और राकेश को गिरफ्तार किया.
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आगे भी जारी कार्रवाई: थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चंपावत ने बताया कि कार्रवाई एसपी अजयसिंह राठौड़ के निर्देश पर एएसपी नरेंद्र कुमार और वृत्ताधिकारी जितेंद्रसिंह राठौड़ के सुपरविजन में की गई. उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों की पहचान की. मारपीट और हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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