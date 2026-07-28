ETV Bharat / state

नामांतरण खोलने के बदले बिचौलिए के जरिए मांगी 30 लाख रुपए की रिश्वत, 10 माह से फरार पटवारी गिरफ्तार

एसीबी के डीजी के अनुसार नरेंद्र मीणा के कहने पर उसके बिचौलिए विकास शर्मा ने परिवादी से 30 लाख रुपए की रिश्वत ली.

Accused Patwari in ACB custody
एसीबी की गिरफ्त में आरोपी पटवारी (Source - Rajasthan ACB)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 5:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जमीन का नामांतरण खोलने के बदले 30 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में करीब 10 महीने से फरार चल रहे आरोपी पटवारी को आखिरकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है. उसे जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित घर से पकड़ा गया. उसने अपने साथी के जरिए परिवादी से 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी. एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई के दौरान उसके साथी को 30 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया था. जबकि वह फरार चल रहा था. एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए साल 2025 के बहुचर्चित 30 लाख रुपए के रिश्वत मामले में फरार चल रहे आरोपी नरेंद्र मीणा (तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का हाथोज) को गिरफ्तार किया है.

पहले मांगे 50 लाख, बाद में 30 लाख तय: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने सितंबर, 2025 में एसीबी को शिकायत दी थी कि हाथोज क्षेत्र स्थित उसकी लगभग 10 बीघा भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी नरेंद्र मीणा अपने और तत्कालीन तहसीलदार के नाम पर 50 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है. शिकायत का एसीबी द्वारा नियमानुसार सत्यापन कराया गया. जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. सत्यापन के दौरान यह भी प्रमाणित हुआ कि आरोपी ने रिश्वत की रकम 30 लाख रुपए तय की और बिचौलिए विकास शर्मा के जरिए रिश्वत लेने की प्लानिंग की.

पढ़ें: ACB TRAP : केस दबाने के लिए मांगी थी 50 हजार की घूस, 20 हजार लेते रंगे हाथों पकड़ा गया कांस्टेबल

21 सितंबर, 2025 को हुई थी ट्रैप की कार्रवाई: उन्होंने बताया कि 21 सितंबर, 2025 को एसीबी की ओर से ट्रैप की कार्रवाई की गई. जिसमें नरेंद्र मीणा के कहने पर उसके बिचौलिए विकास शर्मा ने परिवादी से 30 लाख रुपए की रिश्वत ली. एसीबी टीम ने विकास शर्मा को 30 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया. जबकि मुख्य आरोपी नरेंद्र मीणा फरार हो गया था. अनुसंधान में प्रमाणित हुआ कि नरेंद्र मीणा ने सहयोगी विकास शर्मा के साथ मिलीभगत कर जमीन का नामांतरण खोलने के बदले रिश्वत मांगी और विकास शर्मा के जरिए रिश्वत ली. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया.

पढ़ें: महज 1000 के लिए बेचा ईमान, रिश्वत लेते JVVNL के जेईएन और ठेका कार्मिक गिरफ्तार

नोटिस देने के बावजूद नहीं हुआ उपस्थित: एसीबी ने फरार आरोपी को अनुसंधान में उपस्थित होने के लिए धारा 35(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत विधिवत नोटिस भी जारी किया. लेकिन वह एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और लगातार फरार रहा. एसीबी टीम द्वारा आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी. सतत निगरानी के आधार पर प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसीबी टीम ने आज जयपुर के चंपापुर (कालवाड़ रोड) स्थित आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें: जोधपुर: म्यूटेशन के नाम पर पटवारी ने मांगे एक लाख, 75 हजार लेते रंगे हाथों ACB ने गिरफ्तार किया

कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी एसीबी: डीआईजी डॉ रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में स्पेशल यूनिट-2 के एएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और मुकदमे में अनुसंधान जारी है. कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. उन्होंने आमजन से अपील की है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर की जा सकती है.

TAGGED:

RS 30 LAKH BRIBE ASKED BY PATWARI
30 LAKH BRIBE TAKEN VIA MIDDLE MAN
ABSCONDING PATWARI ARRESTED BY ACB
30 लाख रुपए की रिश्वत मामला
PATWARI ARRESTED IN BRIBE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.