ETV Bharat / state

नामांतरण खोलने के बदले बिचौलिए के जरिए मांगी 30 लाख रुपए की रिश्वत, 10 माह से फरार पटवारी गिरफ्तार

जयपुर: जमीन का नामांतरण खोलने के बदले 30 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में करीब 10 महीने से फरार चल रहे आरोपी पटवारी को आखिरकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है. उसे जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित घर से पकड़ा गया. उसने अपने साथी के जरिए परिवादी से 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी. एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई के दौरान उसके साथी को 30 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया था. जबकि वह फरार चल रहा था. एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए साल 2025 के बहुचर्चित 30 लाख रुपए के रिश्वत मामले में फरार चल रहे आरोपी नरेंद्र मीणा (तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का हाथोज) को गिरफ्तार किया है.

पहले मांगे 50 लाख, बाद में 30 लाख तय: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने सितंबर, 2025 में एसीबी को शिकायत दी थी कि हाथोज क्षेत्र स्थित उसकी लगभग 10 बीघा भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी नरेंद्र मीणा अपने और तत्कालीन तहसीलदार के नाम पर 50 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है. शिकायत का एसीबी द्वारा नियमानुसार सत्यापन कराया गया. जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. सत्यापन के दौरान यह भी प्रमाणित हुआ कि आरोपी ने रिश्वत की रकम 30 लाख रुपए तय की और बिचौलिए विकास शर्मा के जरिए रिश्वत लेने की प्लानिंग की.

पढ़ें: ACB TRAP : केस दबाने के लिए मांगी थी 50 हजार की घूस, 20 हजार लेते रंगे हाथों पकड़ा गया कांस्टेबल

21 सितंबर, 2025 को हुई थी ट्रैप की कार्रवाई: उन्होंने बताया कि 21 सितंबर, 2025 को एसीबी की ओर से ट्रैप की कार्रवाई की गई. जिसमें नरेंद्र मीणा के कहने पर उसके बिचौलिए विकास शर्मा ने परिवादी से 30 लाख रुपए की रिश्वत ली. एसीबी टीम ने विकास शर्मा को 30 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया. जबकि मुख्य आरोपी नरेंद्र मीणा फरार हो गया था. अनुसंधान में प्रमाणित हुआ कि नरेंद्र मीणा ने सहयोगी विकास शर्मा के साथ मिलीभगत कर जमीन का नामांतरण खोलने के बदले रिश्वत मांगी और विकास शर्मा के जरिए रिश्वत ली. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया.