ETV Bharat / state

उदयपुर में पत्नी का हत्यारा पति चार महीने बाद जंगल से गिरफ्तार, धौलपुर में मिला सड़ा-गला अज्ञात शव

उदयपुर में पत्नी सीता की निर्मम हत्या के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया. धौलपुर में शव की पहचान में पुलिस जुटी है.

पत्नी का हत्यारा पति गिरफ्तार
पत्नी का हत्यारा पति गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर/धौलपुर: उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. चार महीने से फरार चल रहे आरोपी पति शैतान नाथ कालबेलिया को झाड़ोल क्षेत्र के घने जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मडोना गांव में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में आरोपी को दबोचा गया. एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र के उण्डीथल गांव स्थित आंबा वन चौकी के पास आरोपी ने अपनी पत्नी सीता के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. गंभीर चोटों के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

इसे भी पढ़ें- डीग पुलिस की बड़ी कामयाबी: 48 घंटे में जम्मू के बुजुर्ग की नृशंस हत्या का खुलासा, दो गिरफ्तार

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और लगातार ठिकाने बदलते हुए पुलिस से बचता रहा. घटना के बाद गोगुंदा पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. कई स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन आरोपी बच निकलता रहा. आखिरकार मंगलवार रात मुखबिर की पुख्ता सूचना पर थानाधिकारी श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने झाड़ोल के जंगलों में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

धौलपुर में मिला अज्ञात शव
धौलपुर में मिले अज्ञात शव की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat Dholpur)

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को गोगुंदा न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. इस कार्रवाई में एएसआई योगेश्वर सिंह, कांस्टेबल शिव सिंह, नारायण सिंह और वीरेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही. विशेष रूप से कांस्टेबल शिव सिंह और नारायण सिंह की सराहना की जा रही है.

आरोपी की पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में उसके मासूम बच्चे और पीहर पक्ष के लोग मौजूद रहे. परिजनों ने आरोपी के प्रति गहरा आक्रोश जताया और कड़ी सजा की मांग की. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

इसे भी पढ़ें- रिटायर्ड फौजी हत्याकांड में बड़ा खुलासा : पत्नी, बॉयफ्रेंड व साथी गिरफ्तार, गला दबाकर मारा था

धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मडोना गांव के जंगलों में करीब 50 वर्षीय अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीणा ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जंगल में एक शव पड़े होने की सूचना दी गई थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है,कि शव करीब 6–7 दिन पुराना है और अत्यधिक सड़-गल चुका है. जंगली जानवरों द्वारा शव के एक हाथ और पैर को भी नुकसान पहुंचाया गया है.

पुलिस को मौके से मृतक की पहचान से जुड़ा कोई दस्तावेज या सामान बरामद नहीं हुआ है, जिससे उसकी शिनाख्त में दिक्कत आ रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया,जिसने घटनास्थल से विभिन्न साक्ष्य एकत्रित किए. मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम कराया गया. शव की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण उसका अंतिम संस्कार स्थानीय स्तर पर बाड़ी तुलसीवन मुक्तिधाम में कराया गया. पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है और आसपास के थानों व क्षेत्रों में जानकारी साझा की जा रही है.

TAGGED:

SITA MURDER CASE
ASSAULT AND MURDER CASE
पत्नी की हत्या के आरोपी गिरफ्तार
WIFE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.