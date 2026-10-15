सवा करोड़ की ठग साध्वी भेष में पहुंच गई वृंदावन, पुलिस ने साधु बन साधा संपर्क, जयपुर बुला किया गिरफ्तार
आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती थी और रेल–हवाई यात्रा के जरिए तेजी से अपने ठिकाने बदल लेती थी.
Published : October 15, 2026 at 8:08 PM IST
बारां : जिला पुलिस ने ऑपरेशन पंच वाटिका के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तीन साल से फरार चल रही 12 हजार रुपए की इनामी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी संतोष बाई नागर साध्वी का भेष धारण कर विभिन्न धार्मिक स्थलों और आश्रमों में रहकर पुलिस से बच रही थी. जिसे जयपुर स्थित एक आश्रम से गिरफ्तार किया गया. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि आरोपी के खिलाफ छबड़ा थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों से जुड़े मामले दर्ज थे. वह राजस्थान के विभिन्न थानों में वांछित थी और पिछले तीन वर्षों से अपनी पहचान छिपाकर ठिकाने बदल रही थी.
ऐसे करती थी करोड़ों की ठगी : पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि आरोपी अपने गिरोह के साथ मिलकर कोटा में यूआईटी द्वारा आवंटित उन मकानों और भूखंडों को निशाना बनाती थी जिनकी किस्तें जमा नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त हो चुका था. ऐसे मकानों और भूखंडों की जानकारी जुटाकर उनकी तस्वीरें और वीडियो तैयार किए जाते थे. इसके बाद लोगों को कम कीमत पर संपत्ति दिलाने का झांसा देकर फंसाया जाता था.
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आरोप है कि गिरोह यूआईटी के पट्टों और रजिस्ट्री की हूबहू नकल करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार करता था. इन दस्तावेजों पर फर्जी मुहरों और हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर लोगों को करोड़ों रुपए की संपत्ति के नाम पर ठगा जाता था. पीड़ितों को धोखाधड़ी का पता तब चलता था जब वे संपत्ति का उपयोग करने या उसे आगे बेचने का प्रयास करते थे. आरोपी पर पीड़ितों को धमकाने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के भी आरोप हैं. इसी डर के कारण कई पीड़ित शिकायत दर्ज कराने से बचते थे.
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साध्वी बनकर बदलती रही ठिकाने : पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी वृंदावन, मथुरा, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, उज्जैन महाकाल, पुष्कर और खाटूश्याम सहित कई धार्मिक स्थलों पर साध्वी के रूप में रह चुकी थी. नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में भी उसके जाने की जानकारी सामने आई. आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करती थी और रेल व हवाई यात्रा के जरिए तेजी से अपने ठिकाने बदल लेती थी. पुलिस के पास उसकी पुरानी तस्वीरें होने के कारण पहचान करना भी चुनौतीपूर्ण था.
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पुलिस ने साधु का भेष धरकर बिछाया जाल : विशेष पुलिस टीम ने करीब छह महीने तक गोपनीय सूचनाएं जुटाईं और संभावित ठिकानों पर निगरानी रखी. पुलिस टीम के दो सदस्यों ने साधु का भेष धारण कर धार्मिक कर्मकांड, संस्कृत मंत्रोच्चार और सुंदरकांड पाठ का प्रशिक्षण लिया. इसके बाद टीम वृंदावन के एक आश्रम पहुंची, जहां आरोपी की पहचान कर उससे संपर्क स्थापित किया गया. बाद में उसे जयपुर स्थित एक धार्मिक आश्रम में आने के लिए प्रेरित किया गया. जहां उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार कोटा के थाना कुन्हाड़ी, ऋद्धि सिद्धि कॉलोनी, बालिता रोड निवासी आरोपी संतोष बाई नागर पुत्री रामप्रसाद नागर को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.
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