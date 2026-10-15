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सवा करोड़ की ठग साध्वी भेष में पहुंच गई वृंदावन, पुलिस ने साधु बन साधा संपर्क, जयपुर बुला किया गिरफ्तार

ठगी की आरोपी गिरफ्तार ( Source - Baran Police )

बारां : जिला पुलिस ने ऑपरेशन पंच वाटिका के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तीन साल से फरार चल रही 12 हजार रुपए की इनामी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी संतोष बाई नागर साध्वी का भेष धारण कर विभिन्न धार्मिक स्थलों और आश्रमों में रहकर पुलिस से बच रही थी. जिसे जयपुर स्थित एक आश्रम से गिरफ्तार किया गया. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि आरोपी के खिलाफ छबड़ा थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों से जुड़े मामले दर्ज थे. वह राजस्थान के विभिन्न थानों में वांछित थी और पिछले तीन वर्षों से अपनी पहचान छिपाकर ठिकाने बदल रही थी.