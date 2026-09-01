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फरार हार्डकोर अपराधी ने हथियार छीनकर पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

घायल को अस्पताल लाते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Bharatpur )