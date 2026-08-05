हत्या के मामले में 1 साल से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार, वृंदावन और सूरत में काट रहा था फरारी
आरोपी अपने मूल निवास से फरार चल रहा था. वह अपने परिजनों से भी कोई संपर्क नहीं रख रहा था.
Published : August 5, 2026 at 4:16 PM IST
जयपुर: राजधानी की मानसरोवर थाना पुलिस ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 1 साल से फरार चल रहे 10000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने खेड़ली जिला अलवर निवासी रामवीर जाटव को गिरफ्तार किया है. आरोपी वृंदावन और सूरत में कपड़े की दुकान पर फरारी काट रहा था. लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही वहां से भी फरार हो गया. इसके बाद बुधवार को पुलिस ने जयपुर के प्रताप नगर से आरोपी को दबोचा.
डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया था. एडिशनल डीसीपी साउथ ललित शर्मा और एसीपी मानसरोवर हेमेंद्र शर्मा के निर्देशन में मानसरोवर थाना अधिकारी सतीश चंद के नेतृत्व में स्पेशल टीमों का गठन किया गया. वारंटी और इनामी अपराधियों की धरपकड़ शुरू की गई. पुलिस ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक साल से फरार चल रहे 10000 रुपए के इनामी रामवीर जाटव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.
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आरोपी रामवीर जाटव सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पर न्यायिक अभिक्षा से रिहा होने के बाद संबंधित न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर फरार चल रहा था. न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेकर आरोपी रामवीर को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया. लेकिन आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया. न्यायालय से आरोपी को स्थाई गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया. आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना पर डीसीपी साउथ कार्यालय की ओर से 10000 रुपए के इनाम की घोषणा करके सार्वजनिक करवाई गई.
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आरोपी रामवीर अपने मूल निवास से फरार चल रहा था. आरोपी अपने परिजनों से कोई संपर्क नहीं रख रहा था. आरोपी के पुराने रिकॉर्ड, तकनीकी सहायता से भी जानकारी एकत्रित की गई. आरोपी का सूरत में रहना सामने आया. टीम को तुरंत सूरत, गुजरात रवाना किया गया. आरोपी को पुलिस की भनक लग गई और वह सूरत से भी फरार हो गया. इसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी के तकनीकी साक्ष्यों के संकलन पर वृंदावन, मथुरा में फरारी काटना सामने आया. पुलिस की टीम ने वृंदावन मथुरा में दबिश दी, तो आरोपी वहां से भी फरार हो गया. इसके बाद पुलिस ने बुधवार को प्रताप नगर, जयपुर से रात के समय आरोपी रामवीर को दस्तयाब करके गिरफ्तार किया. आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. कार्रवाई में कांस्टेबल लालसिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही.