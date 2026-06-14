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कॉर्बेट में सागौन के अवैध पातन मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, अब जेल में कटेगी जिंदगी

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से सागौन के पेड़ों के कटान के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग और पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद उसे रामनगर से गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन अपराधों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सागौन कटान प्रकरण में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला कॉर्बेट के बिजरानी वन क्षेत्र अंतर्गत फूलताल ब्लॉक, आमडंडा पुरानी बीट (नई प्रस्तावित रिगौड़ा बीट) के कक्ष संख्या-03 का है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप बीते 28 मार्च को सागौन के वृक्षों का अवैध पातन किया गया था. कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद बिजरानी रेंज में संबंधित आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और मामले की विवेचना लगातार जारी थी.

जांच के दौरान ग्राम बच्चीपुर धमोला निवासी सुलेमान पुत्र शमशेर अली की संलिप्तता सामने आई. उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी द्वारा आरोपी को कई बार नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह लगातार अनुपस्थित रहा और फरार हो गया. आरोपी की लगातार गैर-हाजिरी को देखते हुए वन विभाग ने न्यायालय रामनगर में गैर-जमानती वारंट जारी करने की अपील की. न्यायालय द्वारा वारंट जारी किए जाने के बाद पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई. गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में रामनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.