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बैरागीवाला बीजेपी नेता विनोद मर्डर केस, फरार 10वां आरोपी गिरफ्तार

बहुचर्चित विनोद कुमार हत्याकांड मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने एक फरार आरोपी को हरिद्वार से दबोचा, अब तक 10 आरोपी हो चुके गिरफ्तार

BAIRAGIWALA VINOD KUMAR MURDER
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 5, 2026 at 7:28 PM IST

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विकासनगर: सहसपुर के बैरागीवाला में खेत में पानी डालने को उपजे विवाद में बीजेपी नेता विनोद कुमार की हत्या के मामले में एक और फरार आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है. इसके साथ ही इस बहुचर्चित हत्याकांड में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की संख्या 10 हो गई है. जिन्हें कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेजा गया है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, यह घटना 13 जून 2026 की शाम की है. जब सहसपुर क्षेत्र के ग्राम बैरागीवाला में खेत में पानी चलाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही मनमुटाव चल रहा था. जिनके बीच पिछले 2-3 दिनों से पानी छोड़ने को लेकर कहासुनी हो रही थी.

विवाद ने उस वक्त हिंसक रूप ले लिया था, जब एक पक्ष के दर्जनों लोगों ने दूसरे पक्ष के तीन भाइयों अशोक कुमार, विनोद कुमार और राजेश कुमार पर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस मारपीट में तीनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए. ग्रामीणों की मदद से घायलों को इलाज के लिए लेहमन अस्पताल विकासनगर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई.

विनोद कुमार बीजेपी से भी जुड़ा हुआ था. जिससे मामला हाई प्रोफाइल हो गया. उधर, मृतक के भाई अशोक कुमार की तहरीर पर कोतवाली सहसपुर में धारा 103/109/191(2)/3(5) बीएनएस के तहत नामजद समेत 30-40 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मामले की बारीकी से जांच शुरू की गई.

BAIRAGIWALA VINOD KUMAR MURDER
पुलिस पर पथराव (फाइल फोटो- Local Resident)

9 आरोपी पहले ही हो चुके गिरफ्तार: उधर, देहरादून एसएसपी के निर्देशों पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए तत्काल अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारियां शुरू की. जिसके तहत पुलिस ने 9 आरोपियों रज्जाक, सलमान, जावेद, शहबाज, इम्तियाज, इंतजार, अमन, सावेज और आजम को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था.

हरिद्वार से 10 वां आरोपी गिरफ्तार: मामले में ताजा गिरफ्तारी की गई. जिसके तहत मामले में फरार चल रहे आरोपी युनुस पुत्र महबूब निवासी बैरागीवाला को पुलिस की टीम ने बीती रोज यानी 4 अगस्त बुग्गावाला (हरिद्वार) से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्दोवाला भेज दिया गया है.

गिरफ्तार आरोपी का नाम-

  1. युनुस पुत्र स्व. महबूब, निवासी- बैरागीवाला, सहसपुर, देहरादून

गौर हो कि विनोद की हत्या के बाद बैरागीवाला गांव में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई थी. इसके साथ ही कुछ लोगों ने देहरादून-यमुनोत्री मार्ग पर प्रदर्शन कर बाधित करने का प्रयास किया था. वहीं, पुलिस ने आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई भी की थी.

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आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन (फाइल फोटो- Local Resident)

वहीं, पुलिस ने पूरे मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, सरकारी काम में बाधा डालने, लोक सेवकों पर हमला, आगजनी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. साथ ही वीडियो फुटेज खंगालने के बाद मामले में उपद्रव करने वाले लोगों की गिरफ्तारी शुरू की थी.

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