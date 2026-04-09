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रायबरेली में अभ्युदय योजना से युवाओं के सपने हो रहे पूरे, यूपीएससी-पीसीएस परीक्षा में कर रहे कमाल

कोचिंग और योजना से मिले मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से रायबरेली के हर्ष कुमार सिंह, विमल कुमार और संदीप वर्मा ने उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यूपीपीसीएस-2024 परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने सपनों को साकार किया.

यह जानकारी देते हुए समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी ने बताया कि आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच भी सफलता हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन समाज कल्याण मंत्रालय की निःशुल्क कोचिंग और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़े अभ्यर्थियों ने यह कर दिखाया है.

वहीं पीसीएस पास करके हर्ष कुमार सिंह डिप्टी एसपी व संदीप वर्मा ने सांख्यिकी अधिकारी बनकर अपने सपनों को पूरा किया है.

अभ्युदय योजना का लाभ लेकर रायबरेली के विमल कुमार ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने और यूपीएससी-2025 में हासिल की 107वीं रैंक हासिल की.

रायबरेली: रायबरेली के युवाओं को यूपीपीसीएस-2024 में समाज कल्याण मंत्रालय की निःशुल्क कोचिंग और अभ्युदय योजना से बड़ा लाभ मिला है.

गौरतलब है कि विमल कुमार ने निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से ही यूपीएससी-2025 में भी 107 वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया.

उन्होंने बताया कि समाज कल्याण मंत्रालय ने गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में संचालित निशुल्क आवासीय कोचिंग और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की. प्रदेश भर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं.

समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के नेतृत्व में इन केंद्रों ने प्रतिभाशाली युवाओं को वह मंच दिया है, जिससे वे अपने सपने साकार कर रहे हैं.

उन्होंने जानकारी दी कि भागीदारी भवन के संयुक्त निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को कोचिंग सत्र के दौरान अभ्यर्थियों को निशुल्क हॉस्टल, भोजन, लाइब्रेरी और नियमित कक्षाओं की सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिलती है.

इसके साथ ही विषय विशेषज्ञ नियमित रूप से क्लास लेते हैं और मुख्य परीक्षा पर फोकस करते हुए उत्तर लेखन का अभ्यास, मॉडल टेस्ट करवाए जाते हैं. वहीं अभ्युदय योजना प्रदेश के 75 जिलों में 166 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसके तहत विद्यार्थियों को यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस जैसी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाती हैं.