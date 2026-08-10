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कलेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का अभिषेक, सावन सोमवार और तीज का विशेष महत्व

सावन का दूसरा सोमवार और तीज एक साथ पड़ने पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली.कलेश्वर नाथ मंदिर में भी श्रद्धालु जुटे.

Kaleshwar Nath Temple
कलेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का अभिषेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 3:13 PM IST

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जांजगीर चांपा : सावन के दूसरे सोमवार और तेरस के अवसर पर शिवालयों मे बोल बम और ओम नमः शिवाय के जयकारा गूंजा. जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में प्रसिद्ध पीथमपुर गांव का कलेश्वर नाथ बाबा का मंदिर है,जहां स्वयंभू शिवलिंग हैं. ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग में जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने से पेट संबंधी विकार दूर होते हैं.

कहां है कलेश्वरनाथ बाबा का धाम ?

जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कलेश्वर नाथ भोले बाबा का मंदिर है. सावन के दूसरे सोमवार को शिवभक्तों की लम्बी कतार इस मंदिर में देखने को मिली. सोमवार के साथ तेरस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. भक्तों ने बाबा कलेश्वर नाथ के दर्शन कर जल समेत दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक किया. बेल पत्र, कनेर, धतूरा और शमी पत्र से शिव जी का श्रृंगार किया और अपनी मनोकामना मांगी.

Devotees arrived to seek the blessings of Bhole Baba
भोले बाबा के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सावन सोमवार और तीज का विशेष महत्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेश्वर नाथ मंदिर की महिमा अपरमपार है.इस मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक मशहूर है.सावन के मौके पर बाबा को लोग दूध, जल, दही, शक्कर फल और जिसकी जो शक्ति होती है वो अर्पण करता है-दुर्गेश कुमार, श्रद्धालु

मुझे रात में जो भी भेष बनाने का स्वप्न आता है मैं उस भेष को बनाकर बाबा के दर्शन करने के लिए आता हूं.हम लोग सावन में शिव मंदिरों के दर्शन करते हैं- पंकज राठौर, श्रद्धालु

होली के समय निकलती है विशेष बारात
बाबा कलेश्वर नाथ का मंदिर प्राचीन मंदिरों में एक है. यहां नागा साधुओं का विशेष ठहराव रहता है.साल भर इस मंदिर में नागा साधू देखने को मिलते हैं. वहीं होली के बाद रंग पंचमी के अवसर पर नागा साधु और वैष्णव मिल कर शिव की बारात निकालते हैं. इसके बाद हसदेव नदी में शाही स्नान कर शिव जी की बारात वापस मंदिर में पहुंचा कर स्थापित करते हैं. इस मंदिर में पेट की समस्या का निदान होता हैय. इसी आस्था के साथ लोग यहां पहुंचकर शंकर जी की पूजा करते हैं.

Naga Sadhu in Kaleshwar Nath Dham
कलेश्वर नाथ धाम में नागा साधु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे,ऐसे में हम लोगों के मन में विचार आया कि मंदिर में दर्शन कर ले.इसलिए यहां आए हैं.कलेश्वर नाथ हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं.माह में त्रयोदशी की तिथि में लोग चांपा से पीथमपुर पैदल आते हैं -राजीव मिश्रा, श्रद्धालु

मंदिर में आकर अच्छा लगता है.सावन में परिवार के साथ यहां पर आते हैं,अच्छा लगता है परिवार के साथ दर्शन करते हैं.बोल बम का नारा है बाबा ही सहारा है- राजेश्वर, श्रद्धालु

special significance of Monday and Teej
सोमवार और तीज का विशेष महत्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़

बाबा कलेश्वर नाथ के मंदिर मे पूरे सावन भर जलाभिषेक करने के लिए बड़ी तादात मे श्रद्धालु पहुंचते हैं. प्रति दिन सुबह आरती से पीथमपुर में भक्ति भाव से दिन की शुरुआत होती है. श्रद्धालु सायं आरती कर विश्राम करते हैं,फिर भोर होते ही शिव की आराधना मे जुट जाते हैं.

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KALESHWAR NATH TEMPLE

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