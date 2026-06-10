अभिषेक मनु बोले, ये दो और दो सात दिखाने का मामला, चुनाव आयोग चाहे तो निरस्त हो सकता है आर्डर
मीनाक्षी नटराजन नामांकन रद्द मामले में सड़क से आयोग तक पहंची कांग्रेस, अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए पांच सवाल. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 3:30 PM IST
भोपाल/नई दिल्ली: मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस इस लड़ाई में आगे बढ़ गई है. चुनाव आयोग से मिलने के बाद एआईसीसी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के बाद बताया कि, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी आयोग को दी है. कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, ''उन्होंने चुनाव आयोग से ये कहा है कि, आपके पास पूरा अधिकार क्षेत्र है. आप रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय को रिवर्स कर सकते हैं.
सिंघवी ने कहा कि, ''रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय कानूनी रुप से गलत है. मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जिस आधार पर रद्द किया गया है वो कोई क्रिमिनल केस है ही नहीं. केवल नोटिस दिया गया है.''
मीडिया से बातचीत में अभिषेक मनु सिंघवी ने पांच पाईंट में अपनी बात रखी...
1- रिटर्निंगऑफिसर का निर्णय कानूनी रुप से गलत है विकृत है. किसी तरह से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता . इसके कारण बहुत सरल हैं. जिस आधार पर नामांकन रद्द कर दिया, वो आधार था कि कोई क्रिमिनल केस जो उनके विरुद्ध पेंडिग है उसका उन्होंने अपने फार्म में उल्लेख नहीं किया.
2- जबकि कोई ऐसा क्रिमिनल केस है ही नहीं जो कानून में एक्जिस्ट है. जिसका वो उल्लेख कर सकती हैं.
3- इस मामले में केवल एक नोटिस है जिसमें कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि हम इसका संज्ञान लें अथवा नहीं. पहली कक्षा का छात्र भी ये कानून को जानता है कि बिना संज्ञान के कोई क्रिमिनल केस नहीं होता है. संज्ञान प्राथमिक स्टेज होती है.
4- चुनाव आयोग का जो कानून है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें आपको वो जानकारी देनी है कि अपराध अगर प्रूव हो तो दण्ड दो वर्ष से ज्यादा हो, इसका उल्लेख करना है. कानून में लिखा है सेक्शन 33 ए में, इसे देखने का उत्तरदायित्व रिटर्निंग ऑफिसर पर है.
5- अभी ये संज्ञान की प्रथम श्रेणी में भी नहीं आता. अब न्यायधीश मीनाक्षी को सुनने के बाद संज्ञान लेंगे. तहकीकात होगी चार्जशीट पेश होगी. तीन हिस्से बाकी हैं. प्राथमिक हिंसा संज्ञान का नहीं लिया और आरओ ने मान लिया कि क्रिमिनल केस पेंडिग है. ये दो और दो सात मान लेने वाली गलती है.
6- ये दो प्लस दो दो सात का मामला है. ये गणतंत्र के विरुद्ध है. सिद्धांतों के विरुद्ध है. ये संविधान के मूल ढांचे को विकृत करते हैं. आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं कि चुनाव ही ना हो.
7- चुनाव आयोग के पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है कि आप रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय को रिवर्स कर दें. आज नाम वापिसी की तारीख है, उस आर्डर को निरस्त कर सकते हैं. आपने हरियाणा में गलत रुप से रिजेक्ट किया जा रहा था तो आपने सही किया था. गुजरात में बैलेट कास्ट हो गए थे उनको ठीक किया था. आप उस आर्डर को निरस्त कर सकते हैं.
मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन पेपर रद्द किए जाने के मामले की कानूनी वैधता पर मेरी राय यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फ़ैसला वाकई खराब और पूरी तरह से पक्षपाती है।— MP Congress (@INCMP) June 10, 2026
: राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री @DrAMSinghvi जी. pic.twitter.com/0YBtHitDGq
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रिटर्निंग ऑफिसर पर उठते सवाल, दिग्विजय बोले-फैसला असंवैधानिक
इस पूरे मामले में अब लगातार रिटर्निंग ऑफिसर भी सवाल उठ रहे हैं. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक के बाद कहा कि, ''हम इस मामले में एकजुट हैं और सामूहिकता के साथ इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे.'' उन्होंने कहा कि, ''रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है. इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं. दिल्ली में जो एआईसीसी का प्रतिनिधि मंडल गया है उसके बाद आगे का निर्णय होगा.''
An urgent meeting of AICC General Secretaries, In-charges and PCC Presidents will be held tomorrow, 11 June, 2026 at Indira Bhavan, New Delhi, to discuss current political developments.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) June 10, 2026
INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji will preside over this crucial meeting.
प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के थे ये दस नेता
एआईसीसी का प्रतिनिधिमंडल जो केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गया है. उसमें खुद मीनाक्षी नरटराजन के अलावा केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, विवेक तन्खा, मोहम्मद अली खान, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपा दास मुंशी शामिल हैं.
नामांकन रद्द, कांग्रेस बता रही हकीकत क्या है
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाने की वजह ये बताई कि, उन्होंने तेलंगाना की एक अदालत द्वारा जारी समन की जानकारी अपने नामांकन में नहीं दी. कांग्रेस का तर्क ये है कि मीनाक्षी पर कोई कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. किसी मामले में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है. किसी अदालत ने उनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया है. उन्हें केवल एक समन भेजा गया था, वह भी यह पूछने के लिए कि कथित पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए. कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है, ''चुनावी हलफनामें में समन और नोटिस की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है.''