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बांकीपुर उपचुनाव के लिए BJP उम्मीदवार का ऐलान, नितिन नबीन के करीबी को मिला टिकट

बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. नितिन नबीन के करीबी को टिकट मिला है.

BJP CANDIDATE ABHISHEK KUMAR
अभिषेक कुमार होंगे बीजेपी प्रत्याशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 7, 2026 at 5:55 PM IST

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पटना: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है. प्रशांत किशोर के उम्मीदवार बनने से यह हॉट सीट बन गई है. जन सुराज पार्टी और आरजेडी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है.

अभिषेक कुमार बने बीजेपी उम्मीदवार: बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को अपना कैंडिडेट घोषित किया है. वह भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं. वह कायस्थ जाति से आते हैं. बांकीपुर कायस्थ बहुल क्षेत्र है.

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बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी ने दी बधाई: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनने के बाद बधाई दी है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री अभिषेक कुमार जी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व, समर्पण एवं जनसेवा के संकल्प को जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा आप विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे.'

प्रशांत किशोर से मुकाबला: बांकीपुर में उनका मुकाबला प्रशांत किशोर से होगा. जन सुराज पार्टी ने रविवार को ही उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है. प्रशांत पहली बार कोई चुनाव लड़ेंगे. हालांकि 2025 चुनाव में बांकीपुर सीट पर जन सुराज कैंडिडेट वंदना कुमारी को महज 7 हजार वोट मिले थे और जमानत जब्त हो गई थी.

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पीएम मोदी के साथ अभिषेक कुमार (ETV Bharat)

आरजेडी से रेखा गुप्ता लड़ेंगी: वहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है. सोमवार को उनकी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया है. 2025 चुनाव में रेखा को 46 हजार से अधिक वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर रही थीं.

बांकीपुर कायस्थ बहुल सीट: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट कायस्थ बहुल सीट है. जहां 60-70 हजार मतदाता इसी समाज से आते हैं. इसी वजह से बीजेपी हमेशा से कायस्थ जाति से आने वाले कैंडिडेट को उतारती है और जीतती भी है. अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक सिन्हा भी इसी जाति से आते हैं.

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