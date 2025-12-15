2017 में आर्मी में भर्ती होने के बाद भी नहीं छोड़ी तैयारी, ये टिप्स अपनाकर झंडूता के अभिषेक गुलेरिया बने सेना में लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट बनने के बाद झंडूता के अभिषेक गुलेरिया ने बताया उन्होंने कैसे ये सफलता हासिल की है. आप भी पा सकते हैं सफलता बशर्ते...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 7:52 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 8:16 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से भारतीय सेना में योगदान की लंबी परंपरा रही है. बिलासपुर और आसपास के जिलों से हजारों युवा सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं. झंडूता उपमंडल अंतर्गत आने वाले गांव कत्थयून निवासी अभिषेक गुलेरिया ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. अभिषेक की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. गांव कत्थयून और आसपास के इलाकों में रिश्तेदारों, पड़ोसियों और ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है, जो उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं.
अभिषेक गुलेरिया बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट
अभिषेक के माता-पिता खेती बाड़ी से जुड़े एक साधारण परिवार से हैं. उनका बड़ा भाई पहले से ही भारतीय सेना में सेवारत है, जबकि दादा सूबेदार के पद पर रह चुके हैं. इस तरह गुलेरिया परिवार की सैन्य सेवा की परंपरा अब तीसरी पीढ़ी में आगे बढ़ रही है. अभिषेक गुलेरिया जैसी सफलताएं स्थानीय युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा हैं. ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े अभिषेक ने कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है, जो साबित करता है कि सपने और दृढ़ संकल्प से कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं.
2017 में सेना में भर्ती हुए थे अभिषेक
भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट अभिषेक गुलेरिया ने कहा कि, "2017 में आर्मी में भर्ती हुआ. वहां तीन-चार लगाने के बाद मैंने रिटेन एग्जाम के लिए अप्लाई किया. फिर 2021 में मेरा रिटेन क्लीयर हुआ. फिर, 2022 में मेरा SSB क्लीयर हुआ, फिर में IMA देहरादून तीन साल ट्रेनिंग करने करने के लिए गया. 13 दिसंबर 2025 को पासिंग आउट परेड थी, वहां कमीशन होकर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बना. इस उपलब्धि का सारा श्रेय माता-पिता को जाता है."
युवाओं को अभिषेक गुलेरिया ने दिए सक्सेस टिप्स
अभिषेक गुलेरिया ने कहा कि, "अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे और लगन रहेगी तो हर कोई सपना साकार कर सकता है. मैंने भी यही सक्सेस मंत्र अपनाया, मैं तीन-चार साल तक लगातार कठिन मेहनत करता रहा. मेहनत और तपस्या के बाद मुझे रिटेन एग्जाम देने का चांस मिला और मैंने फर्स्ट चांस में ही रिटेन एग्जाम क्लीयर किया."
परिजनों का मानना है कि, अभिषेक जैसे युवा अधिकारी देश की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उनकी इस सफलता पर गांव में जश्न का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि, अभिषेक गुलेरिया की यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत गर्व का विषय है, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक प्रेरक कहानी बन गई है.
