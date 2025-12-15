ETV Bharat / state

2017 में आर्मी में भर्ती होने के बाद भी नहीं छोड़ी तैयारी, ये टिप्स अपनाकर झंडूता के अभिषेक गुलेरिया बने सेना में लेफ्टिनेंट

अभिषेक गुलेरिया बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट ( ETV Bharat )