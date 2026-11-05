बिना इंटरव्यू के ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा को मिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और राजकुमार परसवाल को बधाई दी है.
Published : November 5, 2026 at 8:52 PM IST
जयपुर: युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सर्वाधिक वोट लेकर पहले नंबर पर रहे अभिषेक चौधरी को आखिरकार युवा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष चुन लिया गया है. सर्वाधिक वोट के मामले में दूसरे नंबर पर रहे अनिल चोपड़ा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और तीसरे नंबर पर रहे राजकुमार परसवाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और राजकुमार परसवाल को बधाई दी है.
बगैर इंटरव्यू ही कर दी नियुक्ति: दिलचस्प बात यह है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बगैर साक्षात्कार के ही अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी है, जबकि युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक वोट के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होता है. अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और राजकुमार परसवाल का दिल्ली में इंटरव्यू होना था. पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा और अन्य नेता वन-टू-वन साक्षात्कार लेते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बगैर साक्षात्कार के ही अभिषेक चौधरी को सर्वाधिक मत लेने के चलते अध्यक्ष चुन लिया गया है.
राजस्थान युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनिल चोपड़ा एवं उपाध्यक्ष श्री राजकुमार परसवाल को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा कांग्रेस को नई ऊर्जा देते हुए युवाओं के बीच कांग्रेस की विचारधारा को और मजबूत करेंगे। आप तीनों के सफल कार्यकाल एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 5, 2026
पढ़ें: राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव की वोटिंग खत्म, 1.68 लाख वोटर क्यों हुए बाहर? जानें यहां
राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर अभिषेक चौधरी जी को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं। साथ ही, नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल चौपड़ा जी, उपाध्यक्ष राजकुमार परसवाल जी एवं सभी डेलीगेट्स को भी हार्दिक बधाई। अभिषेक जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव की कृपा और युवाओं के विश्वास से आपके संघर्षशील नेतृत्व में राजस्थान युवा कांग्रेस युवाओं के हक, रोजगार और बेहतर भविष्य की आवाज़ को मजबूती से बुलंद करेगी।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 5, 2026
अभिषेक चौधरी को मिले थे 6 लाख से ज्यादा वोट: युवा कांग्रेस में अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया करीब 6 महीने तक चली थी. 4 अक्टूबर को परिणाम जारी हुआ था, जिसमें अभिषेक चौधरी 6 लाख 15 हजार 57 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे थे. दूसरे नंबर पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा को 5 लाख 45 हजार 638 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर राजकुमार परसवाल को 1 लाख 95 हजार 30 वोट मिले. अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा के बीच 69 हजार 419 वोटों का अंतर था.
पढ़ें: युवा कांग्रेस चुनाव में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे, 29 लाख के पार हुई वोटिंग
पढ़ें: Special : NSUI से युवा कांग्रेस तक का सफर...राजस्थान में सिर्फ पांच नेताओं के नाम दर्ज अनोखा रिकॉर्ड