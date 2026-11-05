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बिना इंटरव्यू के ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा को मिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद

गोविंद सिंह डोटासरा से गले मिलते हुए अभिषेक चौधरी ( ETV Bharat Jaipur, Source Social Media )

जयपुर: युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सर्वाधिक वोट लेकर पहले नंबर पर रहे अभिषेक चौधरी को आखिरकार युवा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष चुन लिया गया है. सर्वाधिक वोट के मामले में दूसरे नंबर पर रहे अनिल चोपड़ा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और तीसरे नंबर पर रहे राजकुमार परसवाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और राजकुमार परसवाल को बधाई दी है.