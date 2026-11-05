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बिना इंटरव्यू के ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा को मिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और राजकुमार परसवाल को बधाई दी है.

Govind Singh Dotasara and Abhishek Chaudhary
गोविंद सिंह डोटासरा से गले मिलते हुए अभिषेक चौधरी (ETV Bharat Jaipur, Source Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सर्वाधिक वोट लेकर पहले नंबर पर रहे अभिषेक चौधरी को आखिरकार युवा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष चुन लिया गया है. सर्वाधिक वोट के मामले में दूसरे नंबर पर रहे अनिल चोपड़ा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और तीसरे नंबर पर रहे राजकुमार परसवाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और राजकुमार परसवाल को बधाई दी है.

बगैर इंटरव्यू ही कर दी नियुक्ति: दिलचस्प बात यह है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बगैर साक्षात्कार के ही अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी है, जबकि युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक वोट के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होता है. अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और राजकुमार परसवाल का दिल्ली में इंटरव्यू होना था. पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा और अन्य नेता वन-टू-वन साक्षात्कार लेते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बगैर साक्षात्कार के ही अभिषेक चौधरी को सर्वाधिक मत लेने के चलते अध्यक्ष चुन लिया गया है.

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अभिषेक चौधरी को मिले थे 6 लाख से ज्यादा वोट: युवा कांग्रेस में अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया करीब 6 महीने तक चली थी. 4 अक्टूबर को परिणाम जारी हुआ था, जिसमें अभिषेक चौधरी 6 लाख 15 हजार 57 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे थे. दूसरे नंबर पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा को 5 लाख 45 हजार 638 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर राजकुमार परसवाल को 1 लाख 95 हजार 30 वोट मिले. अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा के बीच 69 हजार 419 वोटों का अंतर था.

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