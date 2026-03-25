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10वीं बोर्ड : बीच परीक्षा पिता को हार्ट अटैक से खोया, टूटा...फिर संभला और पाए 97 फीसदी अंक

भावेश विपरित हालात में हिम्मत और हौसले का दूसरा नाम है. बीच परीक्षा पिता को गंवाया. बेहतर रिजल्ट के जरिए दी पिता को श्रद्धांजलि.

Bhavesh and Abhishek
भावेश और अभिषेक (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 11:01 AM IST

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बाड़मेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया. जिले में बोर्ड परीक्षा का परिणाम 96.14 फीसदी रहा. कापराऊ निवासी अभिषेक चौधरी ने 99 फीसदी अंक के साथ जिला टॉप किया. वहीं विपरित परिस्थितियों के बीच भावेश गोदारा ने 97 फीसदी अंक प्राप्त कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया. भावेश ने बीच परीक्षा अपने पिता को गंवा दिया, लेकिन टूटकर संवरा और अपनी कायमाबी से पिता को श्रद्धांजलि दी.

पिता को सच्ची श्रद्धांजलि: जिले के गुड़ामालानी इलाके के भावेश गोदारा की कामयाबी की कहानी अलग है. भावेश जब दसवीं के तीन पेपर दे चुका था, तभी पिता बाबूलाल गोदारा का आकस्मिक निधन हो गया. इससे भावेश और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बावजूद इसके भावेश ने हिम्मत नहीं हारी. अपने आंसुओं को ताकत बनाकर निरंतर पढ़ाई की और 97.37 फीसदी अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा पास की. भावेश बोला यही मेरे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि है.

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मंत्री विश्नोई ने जज्बे की सराहना की: भावेश ने बताया कि दसवीं बोर्ड के तीन पेपर दे चुका था. चौथा पेपर विज्ञान का था. इससे पहले एक दिन का अवकाश था. पेपर से पहले अचानक पिता बाबूलाल गोदारा की तबीयत बिगड़ी. पिता को अस्पताल ले गए, जहां हार्ट अटैक से निधन हो गया. भावेश का परिवार दुखों में डूब गया. उसी दिन शाम को स्कूल के प्रधानाचार्य घर आए और भावेश को हिम्मत बंधाकर पूरी परीक्षाएं दिलाई. भावेश का कहना था, मुझे इंजीनियर बनाना पिता का सपना था. पिता नहीं रहे, लेकिन उनके सपने को पूरा करूंगा. इसके लिए सीकर रहकर पढ़ रहा हूं. मंत्री केके विश्नोई ने भावेश के हौसले एवं जज्बे की सराहना की. मंत्री विश्नोई बोले, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी परीक्षा जब एक साथ सामने खड़ी हो, तब इंसान के असली हौसले की पहचान होती है. गुड़ामालानी क्षेत्र के होनहार भावेश गोदारा ने अकल्पनीय परिस्थितियों में जो मुकाम हासिल किया है, वह इतिहास में हमेशा दर्ज हो गया.

क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस : इधर, छात्र अभिषेक ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 600 में से 594 अंक प्राप्त किए. जिला टॉपर अभिषेक ने इसका श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया. पिता तगाराम सरकारी शिक्षक है, जिनका मार्गदर्शन मिला. अभिषेक ने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस किया. अभिषेक मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मैसी को आदर्श मानते हैं. भविष्य में फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं. हालांकि अभी JEE की तैयारी करेंगे.

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