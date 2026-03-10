ETV Bharat / state

अभिनंदन चंदेल बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में भी हुआ था चयन

हमीरपुर: वीरभूमि के नाम से प्रसिद्ध जिला हमीरपुर के मौहीं गांव के होनहार युवक अभिनंदन चंदेल का चयन भारतीय सेना की एविएशन कोर में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है. उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए), चेन्नई से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया है. उनके इस चयन से पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. अभिनंदन चंदेल ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा डीएवी स्कूल कांगू से प्राप्त की, जहां से उन्होंने जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की.

पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने सेना में अधिकारी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया और कड़ी मेहनत के बल पर वर्ष 2025 में संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) परीक्षा उत्तीर्ण कर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. विशेष बात यह है कि अभिनंदन का चयन भारतीय तटरक्षक बल में सहायक कमांडेंट और भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद के लिए भी हुआ था, लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए भारतीय थल सेना को चुना. बचपन से ही उनका सपना सेना में अधिकारी बनकर राष्ट्र की सेवा करने का था, जिसे उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से साकार कर दिखाया. अभिनंदन के पिता राजकीय विद्यालय हडेता में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता विजय बाला डीएवी स्कूल कांगू में शिक्षिका हैं. उनकी बहन अपूर्वा चंदेल आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं. परिवार में शिक्षा और अनुशासन का माहौल होने के कारण अभिनंदन को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही.