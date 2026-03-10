ETV Bharat / state

अभिनंदन चंदेल बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में भी हुआ था चयन

अभिनंदन चंदेल का चयन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना को चुना.

परिवार के साथ अभिनंदन चंदेल
परिवार के साथ अभिनंदन चंदेल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 7:45 AM IST

|

Updated : March 10, 2026 at 8:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: वीरभूमि के नाम से प्रसिद्ध जिला हमीरपुर के मौहीं गांव के होनहार युवक अभिनंदन चंदेल का चयन भारतीय सेना की एविएशन कोर में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है. उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए), चेन्नई से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया है. उनके इस चयन से पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. अभिनंदन चंदेल ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा डीएवी स्कूल कांगू से प्राप्त की, जहां से उन्होंने जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की.

पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने सेना में अधिकारी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया और कड़ी मेहनत के बल पर वर्ष 2025 में संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) परीक्षा उत्तीर्ण कर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. विशेष बात यह है कि अभिनंदन का चयन भारतीय तटरक्षक बल में सहायक कमांडेंट और भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद के लिए भी हुआ था, लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए भारतीय थल सेना को चुना. बचपन से ही उनका सपना सेना में अधिकारी बनकर राष्ट्र की सेवा करने का था, जिसे उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से साकार कर दिखाया. अभिनंदन के पिता राजकीय विद्यालय हडेता में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता विजय बाला डीएवी स्कूल कांगू में शिक्षिका हैं. उनकी बहन अपूर्वा चंदेल आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं. परिवार में शिक्षा और अनुशासन का माहौल होने के कारण अभिनंदन को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही.

अपनी इस उपलब्धि के बाद जब अभिनंदन अपने गांव पहुंचे तो परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया. उनके इस गौरवपूर्ण चयन से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. अभिनंदन अपने गांव के पहले सैन्य अधिकारी बने हैं, जिससे क्षेत्र के युवाओं को सेना में जाकर देश सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी. गांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

ये भी पढ़ें: डिवाइडर से टकराते ही तेज रफ्तार कार के उड़े परखच्चे, युवती के लिए 'फरिश्ता' बना एयरबैग!

Last Updated : March 10, 2026 at 8:36 AM IST

TAGGED:

ABHINANDAN CHANDEL HAMIRPUR
OTA PASS OUT
ABHINANDAN CHANDEL
CDS
LIEUTENANT ABHINANDAN CHANDEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.