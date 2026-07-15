CJP नेता अभिजीत दीपके 17 जुलाई को सीकर पहुंचेंगे, छात्रों के साथ निकालेंगे विरोध मार्च
सीकर में 17 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शिक्षा, युवा और नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध रैली निकालेंगे.
Published : July 15, 2026 at 3:41 PM IST
सीकर: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके 17 जुलाई को सीकर पहुंच रहे हैं. शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के मुद्दों और नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर उनका दौरा होगा. इस दौरान वे शहर में प्रदर्शन रैली निकालकर छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाएंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को इसकी पूरी जानकारी दी.
CJP कार्यकर्ता मुकेश ऑलराउंडर ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून से लगातार दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है. इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, जयपुर समेत कई अन्य शहरों में भी पार्टी ने आंदोलन किए हैं. उनका आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.
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युवाओं के लिए आंदोलन: मुकेश ने कहा कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी पूरी मेहनत और उम्मीद के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, लेकिन पेपर लीक की खबरें आने से उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाता है. पार्टी का स्पष्ट कहना है कि यह सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है. इसी कारण CJP लगातार आंदोलनरत है.
विद्यार्थियों से संवाद करेंगे अभिजीत दीपके: मुकेश ऑलराउंडर ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भी शिक्षा और जनहित के मुद्दों को लेकर 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही. उन्होंने कहा कि सीकर को शिक्षा नगरी के रूप में देशभर में पहचान मिली है, लेकिन नीट पेपर लीक प्रकरण ने इस छवि को भी धूमिल किया है. इसीलिए अभिजीत दीपंके यहां आकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उनके समर्थन में आंदोलन को और मजबूत बनाएंगे.
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विरोध मार्च निकालेंगे अभिजीत दीपके: CJP कार्यकर्ता के अनुसार 17 जुलाई को अभिजीत दीपके ज्योतिबा फुले सर्किल (पिपराली सर्किल) से CLC चौक तक विरोध मार्च निकालेंगे. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र-युवा शामिल होंगे और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करेंगे. इसके अलावा पार्टी ने 20 जुलाई को दिल्ली में संसद घेराव का भी कार्यक्रम घोषित किया है.