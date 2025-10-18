इंजीनियरिंग कर लाखों का पैकेज छोड़, शुरू की 'डच रोज' की खेती, हर साल कमा रहे लाखों
पढ़िए अभिजात की कहानी, जिन्होंने इंजीनियर की नौकरी छोड़ गुलाब के फूलों की खेती शुरू की और लाखों कमा रहे हैं...
Published : October 18, 2025 at 4:10 PM IST
अलवर : कभी कंप्यूटर इंजीनियर रहे अभिजात गुप्ता आज एक सफल किसान बन चुके हैं. उन्होंने तकनीकी करियर का आकर्षक पैकेज छोड़कर खेती को अपनाया और अब डच रोज (विदेशी गुलाब) की खेती से हर साल लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं. उनकी मेहनत और नवाचार न केवल अलवर बल्कि पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बन गई है.
किसान इन दिनों परंपरागत खेती को छोड़ अच्छे मुनाफे के लिए आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं. आज के समय में पढ़ा लिखा युवा वर्ग भी कंपनी का लाखों पैकेज छोड़ खेती के व्यवसाय से जुड़ आधुनिक खेती के नवाचार कर मोटी कमाई कर रहे हैं. इसी का बेहतर उदाहरण है अजमेर जिले के ब्यावर निवासी अभिजात गुप्ता, जिन्होंने जयपुर में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की. उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी भी मिल गई, लेकिन अभिताज के मन में कुछ नया करने का विचार आया और उन्होंने अलवर के बख्तपुरा गांव पॉलीहाउस लगाकर वर्ष 2020 में डच रोज की खेती शुरू की. शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई. अपने सपने का साकार करने के लिए उन्होंने लाखों के पैकेज की नौकरी भी छोड़ दी.
डेढ़ एकड़ में लगाया पॉलीहाउस, पुणे से मंगाई पौध : अभिजात ने बख्तपुरा में करीब डेढ़ एकड़ भूमि पर पॉलीहाउस तैयार कराया. उन्होंने पुणे से उच्च गुणवत्ता वाली डच रोज की पौध मंगाई. अभिजात बताते हैं कि शुरुआत में न तो उन्हें तकनीकी जानकारी थी, न खेती का अनुभव, लेकिन पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी और तापमान नियंत्रण पर रिसर्च कर डच रोज को राजस्थान की गर्म जलवायु में भी सफल बनाया. अभिजात ने बताया कि अलवर का तापमान गर्मी में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि डच रोज 22 से 25 डिग्री के ठंडे वातावरण में पनपता है. पॉलीहाउस के अंदर यह तापमान कई बार 55 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे पौधों के जीवित रहने में कठिनाई होती है. इस चुनौती को देखते हुए कूलिंग सिस्टम, शेड नेट और ऑटोमेटिक वाटर मिस्टिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया. इस नवाचार से डच रोज की खेती अलवर जैसे क्षेत्र में भी संभव हो पाई.
अलवर में किया नवाचार : अभिजात ने बताया कि खेती करने के लिए सबसे पहले मुश्किल उन्हें जमीन की उपलब्धता की रही, लेकिन अलवर में उनके मामा के पास जमीन होने पर उन्होंने अलवर में डच रोज की शुरुआत की. उन्होंने बताया कि पुणे में तापमान 10 से 12 डिग्री रहता है, लेकिन अलवर में तापमान 40 से ज्यादा रहता है. वहीं, पॉलीहाउस में यह तापमान 55 के आसपास पहुंच जाता है, जिससे फूलों को सर्वाइव करने में समस्या रहती है, लेकिन उन्होंने इस समस्या से भी पार पाते हुए अलवर में सफलतापूर्वक डच रोज की खेती को किया.
बाहरी राज्यों तक है डिमांड : अभिजात गुप्ता ने बताया कि पॉलीहाउस में डच रोज की पौध की फसल लगाने के बाद करीब 5 साल तक वह फूलों का उत्पादन देती है. उन्होंने बताया कि पॉलीहाउस में करीब 40 हजार पौधे लगाए. डच रोज की खेती में पौध लगने के 100 से 120 दिन बाद फूल आना शुरू होते हैं. एक एकड़ में साल में करीब 25 हजार फूलों का उत्पादन होता है. इन फूलों को वे जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के फ्लावर मार्केट्स में भेजते हैं, जहां इनकी भारी मांग रहती है. एक एकड़ में डच रोज की खेती से सालाना 8 से 10 लाख रुपए तक की कमाई संभव है. अभिजात गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने पॉलीहाउस में पांच रंगों के डच गुलाब के पौधे लगाए. इसमें लाल, सफेद, पीला, गुलाबी व दोहरी रंग का गुलाब शामिल है. डच रोज की मांग सजावट, गुलकंद, गुलाब जल, तेल, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, अगरबत्ती, इत्र, जेली व पेय पदार्थ बनाने में ज्यादा रहती है.
अलवर में पॉलीहाउस में किसान सब्जियों की ज्यादा पैदावार करता है. विभाग की ओर से भी किसानों को फूलों की खेती लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. कारण है कि दिल्ली से कम दूरी होने पर अलवर में तैयार होने वाले फूलों की अच्छी कीमत किसान को मिलने की संभावना रहती है. अलवर में डच रोज की खेती के भी अच्छे परिणाम हैं. इससे अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी. : केएल मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान विभाग