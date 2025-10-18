ETV Bharat / state

इंजीनियरिंग कर लाखों का पैकेज छोड़, शुरू की 'डच रोज' की खेती, हर साल कमा रहे लाखों

अलवर : कभी कंप्यूटर इंजीनियर रहे अभिजात गुप्ता आज एक सफल किसान बन चुके हैं. उन्होंने तकनीकी करियर का आकर्षक पैकेज छोड़कर खेती को अपनाया और अब डच रोज (विदेशी गुलाब) की खेती से हर साल लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं. उनकी मेहनत और नवाचार न केवल अलवर बल्कि पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बन गई है.

किसान इन दिनों परंपरागत खेती को छोड़ अच्छे मुनाफे के लिए आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं. आज के समय में पढ़ा लिखा युवा वर्ग भी कंपनी का लाखों पैकेज छोड़ खेती के व्यवसाय से जुड़ आधुनिक खेती के नवाचार कर मोटी कमाई कर रहे हैं. इसी का बेहतर उदाहरण है अजमेर जिले के ब्यावर निवासी अभिजात गुप्ता, जिन्होंने जयपुर में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की. उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी भी मिल गई, लेकिन अभिताज के मन में कुछ नया करने का विचार आया और उन्होंने अलवर के बख्तपुरा गांव पॉलीहाउस लगाकर वर्ष 2020 में डच रोज की खेती शुरू की. शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई. अपने सपने का साकार करने के लिए उन्होंने लाखों के पैकेज की नौकरी भी छोड़ दी.

अभिजात ने नवाचार कर शुरू की डच रोज की खेती (ETV Bharat Alwar)

डेढ़ एकड़ में लगाया पॉलीहाउस, पुणे से मंगाई पौध : अभिजात ने बख्तपुरा में करीब डेढ़ एकड़ भूमि पर पॉलीहाउस तैयार कराया. उन्होंने पुणे से उच्च गुणवत्ता वाली डच रोज की पौध मंगाई. अभिजात बताते हैं कि शुरुआत में न तो उन्हें तकनीकी जानकारी थी, न खेती का अनुभव, लेकिन पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी और तापमान नियंत्रण पर रिसर्च कर डच रोज को राजस्थान की गर्म जलवायु में भी सफल बनाया. अभिजात ने बताया कि अलवर का तापमान गर्मी में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि डच रोज 22 से 25 डिग्री के ठंडे वातावरण में पनपता है. पॉलीहाउस के अंदर यह तापमान कई बार 55 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे पौधों के जीवित रहने में कठिनाई होती है. इस चुनौती को देखते हुए कूलिंग सिस्टम, शेड नेट और ऑटोमेटिक वाटर मिस्टिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया. इस नवाचार से डच रोज की खेती अलवर जैसे क्षेत्र में भी संभव हो पाई.