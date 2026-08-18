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JPSC-JSSC परीक्षा में गड़बड़ी: अभय तिवारी के भाई-पत्नी से पूछताछ, देर रात लाया गया थाना

मुख्यमंत्री के द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की घोषणा के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

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अभय तिवारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 11:04 AM IST

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गिरिडीह: जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल गड़बड़ी के मामले में सीआईडी के साथ झारखंड पुलिस का पूरा महकमा पूरी तरह से एक्शन में है. इस बार अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और अभय की पत्नी को थाना लाया गया है. दोनों को उसके घर से गिरिडीह पुलिस ने थाना लाया है. अभी दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है. हालांकि इस मामले पर पुलिस अभी विशेष कुछ विशेष बता नहीं रही है.

अभय तिवारी के भाई-पत्नी से पूछताछ

पुलिस के मुताबिक, सोमवार-मंगलवार की देर रात को गिरिडीह पुलिस की विशेष टीम दोनों के घर पहुंची. फिर दोनों को पूछताछ के लिए गिरिडीह लाया गया. यहां दोनों से अलग-अलग थाना में पूछताछ कर रही है. बता दें कि जेपीएसएसी में हुई गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद से झारखंड सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की है. जांच में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी को गिरफ्तार किया गया. अभय ने गड़बड़ी की पूरी कहानी बयां कर दी.

अभय तिवारी ने स्वीकारी परीक्षा में गड़बड़ी की बात

जानकारी के अनुसार अभय ने जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन में गड़बड़ी होने की बात कबूली है. उन्होंने यह भी बताया है कि 3120 पदों के लिए हुई कम्प्यूटर आधारित पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी.

इसके बाद सोमवार को सीआईडी ने जेएसएससी कार्यालय में छापा मारा. इस बीच सोमवार की देर रात को मुख्य्मंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अलावा टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया. जिसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी.

सोमवार की रात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए गठित एसआईटी और सीआईडी की अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कुछ चीजें ऐसी सामने आयी है, जिनसे गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं. सीएम ने यह भी कहा कि जेपीएससी पीटी छात्र की सीजीएल में भी भूमिका पायी गई है.

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