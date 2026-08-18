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JPSC-JSSC परीक्षा में गड़बड़ी: अभय तिवारी के भाई-पत्नी से पूछताछ, देर रात लाया गया थाना

गिरिडीह: जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल गड़बड़ी के मामले में सीआईडी के साथ झारखंड पुलिस का पूरा महकमा पूरी तरह से एक्शन में है. इस बार अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और अभय की पत्नी को थाना लाया गया है. दोनों को उसके घर से गिरिडीह पुलिस ने थाना लाया है. अभी दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है. हालांकि इस मामले पर पुलिस अभी विशेष कुछ विशेष बता नहीं रही है.

अभय तिवारी के भाई-पत्नी से पूछताछ

पुलिस के मुताबिक, सोमवार-मंगलवार की देर रात को गिरिडीह पुलिस की विशेष टीम दोनों के घर पहुंची. फिर दोनों को पूछताछ के लिए गिरिडीह लाया गया. यहां दोनों से अलग-अलग थाना में पूछताछ कर रही है. बता दें कि जेपीएसएसी में हुई गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद से झारखंड सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की है. जांच में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी को गिरफ्तार किया गया. अभय ने गड़बड़ी की पूरी कहानी बयां कर दी.

अभय तिवारी ने स्वीकारी परीक्षा में गड़बड़ी की बात

जानकारी के अनुसार अभय ने जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन में गड़बड़ी होने की बात कबूली है. उन्होंने यह भी बताया है कि 3120 पदों के लिए हुई कम्प्यूटर आधारित पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी.