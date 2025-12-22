ETV Bharat / state

लापरवाह 'सिस्टम' ने ली 20 साल के अभय की जान! कोहरे में तालाब बना मौत का कारण, उठे सुरक्षा पर सवाल

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर राजा गार्डन मार्ग पर स्थित मत्स्य विभाग के दो बड़े तालाब लगातार लोगों की जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. संकरी सड़क, इन दिनों घना कोहरा और सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण सड़क और तालाब में अंतर करना मुश्किल हो रहा है. जिसका खामियाजा स्थानीय लोग अपनी जान गंवाकर चुका रहे हैं.

बीते 20 दिसंबर शनिवार रात इसी लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली. 20 वर्षीय अभय शर्मा किसी काम से बाइक से इसी मार्ग से गुजर रहा था. अंधेरा, कोहरा और तालाब के किनारे किसी भी तरह के रिफ्लेक्टर या चेतावनी संकेत न होने के कारण अभय सड़क का अंदाजा नहीं लगा सका और बाइक समेत तालाब में जा गिरा. हादसे में उसकी मौत हो गई.

पहले भी हो चुके हैं हादसे, फिर भी नहीं जागा प्रशासन: तालाब को ठेके पर लेने वाले महेंद्र का कहना है कि आसपास क्षेत्र में भारी बसावट हो चुकी है. बीते कई महीनों से इस स्थान पर लगातार हादसे हो रहे हैं. कोहरे और अंधेरे में लोगों को सड़क दिखाई नहीं देती. तालाब और सड़क के बीच कोई स्पष्ट सीमा न होने के कारण वाहन सीधे तालाब में जा गिरते हैं. शनिवार की घटना को याद करते हुए महेंद्र बताते हैं कि रात के समय एक युवक बाइक समते तालाब में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई.

परिवार का इकलौता सहारा छिना: अभय शर्मा, हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में रहते थे और अपने परिवार के इकलौते बेटे थे. उसके असमय निधन से शर्मा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का कहना है कि वे अपने बेटे को वापस तो नहीं पा सकते, लेकिन चाहते हैं कि आगे किसी और परिवार को ऐसी पीड़ा न सहनी पड़े.