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भिवानी में अभय चौटाला ने सरकार को चेताया, 'फसल खरीद के नए नियम को वापस ले, वरना आर-पार की लड़ाई होगी'

'बायोमेट्रिक सिस्टम वापस ले सरकार': मौके पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "मंडियों में किसानों की खरीद के समय आ रही परेशानियों को सरकार दूर करे, बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर-ट्रॉली के फोटो खींचने जैसे नियमों को सरकार वापिस नहीं लेती है तो आने वाले दो दिन बाद इनेलो मंडी में नए नियमों का विरोध करेगी. हमलोग सीधे ट्रैक्टर लेकर मंडियों के अंदर जायेंगे. देखते हैं हमें कौन रोकता है. कौन हमरा अंगूठा लेता है."

भिवानी: इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला सोमवार को भिवानी अनाज मंडी का दौरा किया. मंडी का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार से सख्त लहजे में दो दिन के भीतर फसल खरीद के नए नियम को वापस लेने की मांग की. मांगे पूरी नहीं होने पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है.

फसल खरीद नियमों में ढील दे सरकार: अभय सिंह चौटाला ने मंडियों में खरीद को लेकर कहा कि "नए नियम लागू होने से फसलों की खरीद पर प्रभाव पड़ेगा. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा फसलों की खरीद के लिए जो पूल बनाए गए हैं, उसमें कमी आएगी. फसलों की खरीद में राज्य सरकार को केंद्रीय फसल खरीद पूल पर हजारों करोड़ का कमीशन मिलता है. इससे राज्य सरकार की आय घटेगी और मंडियों में खरीद में दिक्कत आने से प्रदेश के किसान राजस्थान और पंजाब का रूख करेंगे. इससे व्यापारियों का कमीशन घटने की बात भी उन्होंने कही." उन्होंने कहा कि "फसल खरीद को लेकर राज्य सरकार नियमों में ढील दे."

नए नियमों की वापसी का 2 दिनों का इंतजार करेगीः अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि "मंडियों में फसल बिकवाली को लेकर किसानों को दिक्कतें आ रही. फसलों में नमी को लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है." उन्होंने कहा कि "इसके लिए हरियाण प्रदेश के विभिन्न किसान यूनियनों को एकत्रित होकर काम करना चाहिए. इनेलो पार्टी अगले दो दिनों में मंडियों में लगे नए नियमों की वापसी का इंतजार करेगी, इसके बाद व्यापक आंदोलन किया जाएगा."

'नगर निकाय चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी': अभय सिंह चौटाला ने नगर निकाय चुनाव को सिंबल पर लड़ने के सवााल पर कहा कि "इनेलो नगर निकाय चुनाव अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी." जननायक जनता पार्टी तोड़ने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर जजपा नेताओं के आरोप के सवाल पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "जननायक जनता पार्टी बनाने का काम भी मनोहर लाल ने ही किया था."

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इनोला ने किया स्वागतः इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि "इनेलो पार्टी इस बिल का स्वागत करती है, जिसके माध्यम से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा." उन्होंने कहा कि "चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के समय से ही उनकी पार्टी महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के हक में रही है.