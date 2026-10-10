'चौटाला की सरकार होती, तो अब तक तुझे मुर्गा बना दिया होता', अभय चौटाला बोले- '2 दिन में धान खरीदो, वरना लठ लेकर पहुंचेंगे किसान'
शनिवार को अभय चौटाला ने करनाल अनाज मंडी सचिव को जमकर लताड़ा. बोले- 'चौटाला की सरकार होती, तो अब तक तुझे मुर्गा बना दिया होता.'
Published : October 10, 2026 at 8:08 PM IST
करनाल: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला करनाल अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा लेने पहुंचे. मंडी में धान की खरीद में देरी और किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताई और मंडी सचिव को जमकर लताड़ लगाई. अभय चौटाला ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दो दिन के भीतर किसानों की धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो किसान लट्ठ लेकर मंडियों में पहुंचेंगे. उन्होंने तल्ख अंदाज में मंडी सचिव से यहां तक कह दिया कि अगर चौटाला की सरकार होती, तो अब तक तुझे मुर्गा बना दिया होता.
मंडियों में फसल पड़ी, किसान परेशान: अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंडियों में जाकर किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं और धान की खरीद सही तरीके से करवाने का प्रयास कर रहे हैं. पार्टी की ओर से मंडियों में सेवा केंद्र भी खोले गए हैं, ताकि किसानों को मौके पर मदद मिल सके. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने धान खरीद को लेकर इतनी सख्त शर्तें लगा दी हैं कि किसान बुरी तरह परेशान हो रहे हैं. करनाल अनाज मंडी में तीन एजेंसियों के माध्यम से खरीद होनी है, इसके बावजूद किसानों की धान मंडी में बिखरी पड़ी है और खरीद की रफ्तार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
बारिश हुई तो बर्बाद हो सकती है किसानों की मेहनत: अभय चौटाला ने शाहबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बाईपास की सड़क पर भी धान डाल दी गई है, जबकि बाईपास अभी शुरू तक नहीं हुआ है. उन्होंने चिंता जताई कि अगर थोड़ी-सी भी बारिश हो गई तो खुले में पड़ी धान खराब हो सकती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि किसान महीनों मेहनत करके फसल तैयार करता है, लेकिन जब उसे अपनी उपज बेचने का समय आता है तो उसे खरीद प्रक्रिया की परेशानियों से जूझना पड़ता है.
मंडी सचिव को लताड़ा, सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम: इनेलो अध्यक्ष ने कहा कि वह एक दिन पहले राज्यपाल से मिले थे और उनसे मुख्यमंत्री से बातचीत कर धान खरीद जल्द शुरू करवाने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि मंडियों में बारदाना उपलब्ध कराया जाए और अगर धान में नमी निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसी हिसाब से भाव तय कर लिया जाए, लेकिन किसानों की फसल की खरीद तो शुरू होनी चाहिए. अभय चौटाला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दो दिन के भीतर खरीद शुरू नहीं हुई या किसानों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो इनेलो मंडियों में ताले लगाने और आर-पार की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा कि किसानों को तंग नहीं होने दिया जाएगा.
नशे के मुद्दे पर सरकार पर हमला: धान खरीद के बाद अभय चौटाला ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है और सरकार नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर रही है. एक न्यूज चैनल के माध्यम से नशे के मुद्दे को सामने लाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि सरकार को पत्रकारों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय चैनल के वरिष्ठ पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ खड़े होने की जरूरत है.
कांग्रेस पर भी निशाना: अभय चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को भी किसानों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और पार्टी अपनी अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में पक्ष और विपक्ष के बीच मिलीभगत है. विपक्षी नेताओं को नजरबंद किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोगों को हिरासत में लिया गया है और प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं.
दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया: दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो के आईएसओ और युवा संगठन से जुड़े हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार प्रदर्शन को जितना दबाने की कोशिश करेगी, युवाओं का आक्रोश उतना ही बढ़ेगा. उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सही फैसला नहीं लिया गया और युवाओं के गुस्से को दबाने की कोशिश की गई तो आंदोलन का अगला निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे.
मुख्यमंत्री के पंजाब दौरों पर भी कसा तंज: अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री के पंजाब दौरों को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कोई बुलावा नहीं भेजता, इसलिए वह पंजाब के दौरे कर रहे हैं. उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिल रहे, फसलों की खरीद में देरी हो रही है और किसानों को उनकी उपज का पूरा भाव नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि किसान लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी परेशानियों का समाधान करने में नाकाम रही है.
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