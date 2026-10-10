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'चौटाला की सरकार होती, तो अब तक तुझे मुर्गा बना दिया होता', अभय चौटाला बोले- '2 दिन में धान खरीदो, वरना लठ लेकर पहुंचेंगे किसान'

ABHAY REPRIMANDS MARKET SECRETARY ( ETV Bharat )

करनाल: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला करनाल अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा लेने पहुंचे. मंडी में धान की खरीद में देरी और किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताई और मंडी सचिव को जमकर लताड़ लगाई. अभय चौटाला ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दो दिन के भीतर किसानों की धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो किसान लट्ठ लेकर मंडियों में पहुंचेंगे. उन्होंने तल्ख अंदाज में मंडी सचिव से यहां तक कह दिया कि अगर चौटाला की सरकार होती, तो अब तक तुझे मुर्गा बना दिया होता.

मंडियों में फसल पड़ी, किसान परेशान: अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंडियों में जाकर किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं और धान की खरीद सही तरीके से करवाने का प्रयास कर रहे हैं. पार्टी की ओर से मंडियों में सेवा केंद्र भी खोले गए हैं, ताकि किसानों को मौके पर मदद मिल सके. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने धान खरीद को लेकर इतनी सख्त शर्तें लगा दी हैं कि किसान बुरी तरह परेशान हो रहे हैं. करनाल अनाज मंडी में तीन एजेंसियों के माध्यम से खरीद होनी है, इसके बावजूद किसानों की धान मंडी में बिखरी पड़ी है और खरीद की रफ्तार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.