हांसी में भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे अभय चौटाला, बोले- "हुड्डा हरियाणा को बेचने में लगे, हम बचाने में लगे हैं"
हांसी में अभय चौटाला ने पानी विवाद, कानून-व्यवस्था, अफसरशाही को लेकर हरियाणा सरकार पर हमला बोला. साथ ही कांग्रेस को भी घेरा.
Published : June 6, 2026 at 4:19 PM IST
हांसी: हांसी पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने चैनत गांव में चल रहे पेयजल विवाद को लेकर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गांव और शहर के बीच पानी को लेकर पैदा हुआ विवाद चिंताजनक है. चौटाला ने कहा कि, "हांसी के विधायक विनोद भयाना का काम लोगों को आपस में लड़ाना नहीं, बल्कि समस्या का समाधान करना है. सरकार को शहर और गांव दोनों की जरूरत के अनुसार पानी और बिजली उपलब्ध करानी चाहिए."
ओमप्रकाश चौटाला के कार्यकाल का किया जिक्र: अभय चौटाला ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि, "उस समय सरकार जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर देती थी. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों को एक-दूसरे की शिकायत करने के बजाय अपनी जरूरतें बताने के लिए प्रेरित किया जाता था. शिकायतों के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए."
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पर कसा तंज: रोहतक में इनेलो विधायक को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए चौटाला ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि, "महिपाल ढांडा खुद सभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करते. एक बार उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया था. उनको चेताने के बाद हम 10 साल तक विधानसभा के सदस्य रहे और उसके बाद उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया."
हुड्डा और कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप: इसके अलावा वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस के आंदोलन की घोषणा को लेकर अभय चौटाला ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि, "आज प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के लिए कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं. कांग्रेस ने लोगों का विश्वास बेचा है और वह भाजपा की टीम की तरह काम कर रही है. भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा को बेचने में लगे हैं, जबकि हम हरियाणा को बचाने में लगे हैं."
अफसरशाही और कानून-व्यवस्था पर सवाल: इसके अलावा प्रदेश में अफसरशाही के बढ़ते प्रभाव और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर भी चौटाला ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमर्जी चला रही है क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है. सरकार में बैठे लोग अधिकारियों के साथ मिलकर कॉलोनियां काटने और पैसा कमाने में लगे हैं. प्रदेश में गैंगस्टर खुलेआम वारदात कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है. इसका सीधा असर कानून-व्यवस्था पर पड़ रहा है. समय आने पर ऐसे अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों का अहसास कराया जाएगा."
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