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कुलदीप विश्वोई को लेकर अभय चौटाला का बीजेपी पर वार, कहा- उन्हें बोझ के रूप में देख रही पार्टी

देर रात करनाल पहुंचे अभय चौटाला ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल में देर रात पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. उनके बयान में साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना देखने को मिला. कुलदीप बिश्नोई पर भाजपा की रणनीति का आरोप :अभय चौटाला ने कहा कि, "कुलदीप बिश्नोई को लेकर भाजपा के अंदर असहजता है और उनसे निपटने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया है. रेखा शर्मा के जरिए यह माहौल बनाया जा रहा है, जिससे बिश्नोई को पार्टी से बाहर करने का रास्ता आसान हो सके. भाजपा अब उन्हें बोझ के रूप में देखने लगी है." करनाल में अभय चौटाला ने भाजपा-कांग्रेस पर निशाना साधा (ETV Bharat) रेखा शर्मा के बयान पर कड़ा एतराज़ :चौटाला ने रेखा शर्मा के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि, "किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है." उन्होंने खास तौर पर चौधरी भजनलाल का जिक्र करते हुए कहा कि, "एक राज्यसभा सदस्य द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना बेहद शर्मनाक है और इसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए."जब उनसे दुष्यंत चौटाला को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि, "वे बीती बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते."