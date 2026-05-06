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कुलदीप विश्वोई को लेकर अभय चौटाला का बीजेपी पर वार, कहा- उन्हें बोझ के रूप में देख रही पार्टी

करनाल में अभय चौटाला ने भाजपा-कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार और कांग्रेस पर हमला बोला.

Kuldeep Bishnoi BJP controversy
देर रात करनाल पहुंचे अभय चौटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 6, 2026 at 11:30 AM IST

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Updated : May 6, 2026 at 11:49 AM IST

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करनाल: करनाल में देर रात पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. उनके बयान में साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना देखने को मिला.

कुलदीप बिश्नोई पर भाजपा की रणनीति का आरोप :अभय चौटाला ने कहा कि, "कुलदीप बिश्नोई को लेकर भाजपा के अंदर असहजता है और उनसे निपटने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया है. रेखा शर्मा के जरिए यह माहौल बनाया जा रहा है, जिससे बिश्नोई को पार्टी से बाहर करने का रास्ता आसान हो सके. भाजपा अब उन्हें बोझ के रूप में देखने लगी है."

करनाल में अभय चौटाला ने भाजपा-कांग्रेस पर निशाना साधा (ETV Bharat)

रेखा शर्मा के बयान पर कड़ा एतराज़ :चौटाला ने रेखा शर्मा के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि, "किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है." उन्होंने खास तौर पर चौधरी भजनलाल का जिक्र करते हुए कहा कि, "एक राज्यसभा सदस्य द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना बेहद शर्मनाक है और इसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए."जब उनसे दुष्यंत चौटाला को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि, "वे बीती बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते."

विनेश फोगाट मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला :विनेश फोगाट के मुद्दे पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि, "जब जंतर-मंतर पर खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा था, तब कांग्रेस के नेता उन्हें समर्थन देने में आगे थे और इसे राजनीतिक रूप से भुनाया गया."

आज जरूरत के समय चुप्पी क्यों: चौटाला ने सवाल उठाया कि, "आज जब विनेश फोगाट को समर्थन की जरूरत है, तब कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं. यह कांग्रेस के लिए शर्म की बात है कि एक भी नेता खुलकर उनके पक्ष में नहीं बोल रहा."

खिलाड़ियों की सुरक्षा और भविष्य पर चिंता : उन्होंने कहा कि, "यदि खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता रहा, तो भविष्य में माता-पिता खासकर बेटियों को खेलों में भेजने से हिचकिचाएंगे. इससे देश के खेलों पर नकारात्मक असर पड़ेगा."

केंद्र सरकार से अपील : अभय चौटाला ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि, "विनेश फोगाट जहां भी खुद को सुरक्षित महसूस करें.वहीं, उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाए. देश को आज भी अपनी इस ओलंपियन से उम्मीदें हैं और उनके सम्मान व सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए. "

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Last Updated : May 6, 2026 at 11:49 AM IST

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