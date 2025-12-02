ETV Bharat / state

अभय चौटाला की सिक्योरिटी का मामला, HC ने केंद्र सरकार, यूटी चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार को दिया जवाब देने का वक्त

Abhay Chautala Security Case: अभय चौटाला की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय एजेंसी को देने के मामले पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

Abhay Chautala Security Case (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 2, 2025

चंडीगढ़: इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर तक केंद्र सरकार, UT चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार को जवाब फाइल करने का वक्त दिया है.

अभय चौटाला की सिक्योरिटी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई: फोन पर विदेशों से मिल रही धमकियों के बाद अभय सिंह चौटाला ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. बता दें कि 15 जुलाई 2025 को विदेशी मोबाइल नंबर से उनके बड़े बेटे कर्ण चौटाला को और अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली थी. अभय चौटाला का दावा है कि मामले में चंडीगढ़ पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है.

अभय सिंह चौटाला के वकील संदीप गोयत ने दी जानकारी (Etv Bharat)

अभय चौटाला को विदेशी नंबर से मिल चुकी धमकियां: इस मामले में अभय सिंह चौटाला के वकील संदीप गोयत ने बताया "अभय चौटाला की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें जेड प्लस या जेड सिक्योरिटी दी जाए. जो मौजूदा सिक्योरिटी वाई प्लस उन्हें मिली हुई है. वो इंसफिशिएंट है, क्यों कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है. अभय चौटाला के बेटे और उनके पीए को विदेशी नंबर से धमकी भरी कॉल आई थी. उन धमकियों की शिकायत पर आज तक एक्शन नहीं लिया गया है."

Z प्लस या Z सिक्योरिटी की मांग: अभय सिंह चौटाला के वकील संदीप गोयत ने बताया "अभय चौटाला को फिलहाल वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है, ये यहां तक के लिए तो ठीक है, लेकिन अभय चौटाला को कई बार बाहर जाना पड़ता है. जहां उन्हें ये सिक्योरिटी नहीं मिलती. इसके अलावा हमारे पार्टी के अधिकारी नफे सिंह राठी का मर्डर हुआ. इसके अलावा यमुनानगर से पार्टी प्रत्याशी हरबिलास का मर्डर हुआ. इन केस में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी को लेकर अभय चौटाला ने जेड प्लस और जेड सिक्योरिटी की मांग की थी. जिस पर हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर तक केंद्र सरकार, UT चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार को जवाब फाइल करने का वक्त दिया है."

