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दिल्ली में लाठीचार्ज पर बरसे अभय चौटाला, कहा- सभी राजनीतिक दलों करें प्रदर्शनकारी युवाओं का समर्थन

नूंह: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला सोमवार को नूंह पहुंचे. उन्होंने जिला कार्यालय और अनाज मंडी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 27 सितंबर को पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले सम्मान समारोह की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान इनेलो के जिलाध्यक्ष चौधरी ताहिर हुसैन एडवोकेट सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे. चौटाला ने कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

नीट अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे अभय चौटाला: इस दौरान मीडिया से बातचीत में अभय सिंह चौटाला ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे नीट अभ्यर्थियों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि, "छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. वे नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई छात्र घायल हुए."

नूंह दौरे पर अभय चौटाला ने सम्मान समारोह की तैयारियों का जायजा लिया (ETV Bharat)

"यह राजनीति नहीं, युवाओं के भविष्य का सवाल": अभय चौटाला ने आगे कहा कि, "यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों का समर्थन करना चाहिए. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है. लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं."