अभय चौटाला ने पीएम के सामने रखी तीन मांगे, बोले- अगर नरेंद्र मोदी हरियाणा को पसंद करते हैं, तो तीनों मांगे पूरी करें'
इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री के सामने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं. चैनत जल विवाद पर प्रतिक्रिया दी.
Published : July 16, 2026 at 6:30 PM IST
चंडीगढ़: 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को हजारों करोड़ रुपये की परियोनजाओं की सौगात देंगे. इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री के सामने तीन प्रमुख मांगे रखी और साथ ही हांसी के चैनत गांव के पानी की पाइपलाइन को लेकर हुए विवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम बनाने के बाद हरियाणा का 18 वां दौरा है. इससे पहले वो 17 बार आ चुके हैं.
क्या है इनेलो की पीएम तीन प्रमुख मांगे? इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि "हरियाणा को किसी भी कीमत पर सूखे की मार नहीं झेलने देंगे. चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे. तब एसवाईएल को लेकर 2002 में हरियाणा के हक में फैसला आया था. पीएम मोदी सब बातों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया है. जब फैसला हरियाणा के पक्ष में हो चुका है, तो हमारी प्रधानमंत्री से अपील है कि वो इस मुद्दे को हल करके हरियाणा को उसके हक का पानी दलाने का कम करें."
'दादूपुर नलवी नहर का निर्माण कराया जाए': अभय चौटाला ने कहा कि "हरियाणा पानी की कमी से जूझ रहा है. इसलिए इनेलो की सरकार में दादूपुर नलवी नहर का निर्माण भी करवाया गया था. उसके निर्माण का मकसद था कि जब अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में यमुना नदी में बारिश का पानी बढ़े, तो उससे जमीन के पानी को रिचार्ज किया जा सके. इससे ट्यूबवेल के लिए जमीन का पानी कम नहीं होता, लेकिन पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ताकि किसानों को पैसा ना देना पड़े और किसानों को इसका फायदा ना हो. उन्होंने कहा कि इस नहर का निर्माण किया जाए."
'हरियाणा-राज्स्थान समझौते को रद्द किया जाए': यमुना से राजस्थान को पानी देने को लेकर हुए समझौते पर उन्होंने कहा कि "राजस्थान से 25 सांसद आते हैं. वहीं हरियाणा से सांसद कम हैं. बीजेपी राजस्थान के चुनाव और केंद्र के चुनाव में हरियाणा का हक मारकर इस समझौते के सहारे वहां जीतना चाहती है. कांग्रेस ने भी यही काम किया था. उन्होंने पीएम से अपील करते हुए कहा कि अगर वो हरियाणा को पसंद करते हैं, तो राजस्थान के साथ हाल ही में हुए यमुना जल समझौते को तुरंत रद्द करे. हम राजस्थान को पानी देने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर यमुना पर तीन डैम के निर्माण से पहले पाइप लाइन नहीं पड़ने देंगे. भले ही इसके लिए हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े."
चैनत गांव मामले पर अभय चौटाला का बड़ा बयान: हांसी के चैनत गांव के जल विवाद मामले को लेकर अभय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि "आईबी ने पीएम दौरे को लेकर रिपोर्ट दी थी कि अगर ये विवाद खत्म नहीं होता, तो इसका असर पीएम दौरे पर पड़ सकता है. हरियाणा दौरा रद्द हो सकता है. हालांकि सरकार की एक राय ये थी कि गांव को फोर्स से घेरा जाए, लेकिन इसको भी आईबी ने खारिज कर दिया. सीएम के कहने पर जो टी पाइप लाइन में लगाई गई थी. वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के कहने पर हटाई गई थी. जब पीएम का दौरा खटाई में पड़ता दिखा, तो उन्होंने ही इस मुद्दे का हल टी लगाकर करने का वादा करके विरोध को खत्म किया. मनोहर लाल केंद्र में जल शक्ति मंत्री नहीं है, या पानी से जुड़े किसी विभाग के मंत्री नहीं है, फिर उन्होंने इस विवाद को हल करके राज्य के सीएम नायब सैनी को डम्मी बना दिया. क्योंकि सीएम तो उस गांव में टी लगाने से इनकार कर रहे थे."
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