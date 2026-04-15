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'कच्ची मंडियों को बंद करना चाहती थी सरकार, इनेलो के दबाव के बाद पलटा फैसला', अभय चौटाला ने निकाय चुनाव पर जानें क्या कहा

हिसार में अभय चौटाला ने अनाज मंडी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने किसान और आढ़तियों से बातचीत की. इसके बाद सरकार पर निशाना साधा.

Abhay Chautala on Wheat Procurement Rules
Abhay Chautala on Wheat Procurement Rules (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 1:54 PM IST

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हिसार: बुधवार को इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने हिसार अनाज मंडी का दौरा किया. इस दौरान किसानों के मुद्दे पर उन्होंने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा.

अभय चौटाला का सरकार पर निशाना: अभय चौटाला ने कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसलों ने किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों वर्गों को परेशान किया है, लेकिन इनेलो के दबाव के चलते सरकार को अपने कई निर्णय बदलने पड़े. सरकार ने प्रदेश के 229 कच्चे परचेज सेंटर (फोकल पॉइंट) बंद करने का निर्णय लिया था. ये मंडियां पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल द्वारा स्थापित की गई थीं और बाद में ओम प्रकाश चौटाला ने इनका विस्तार किया था. इन केंद्रों के बंद होने से किसानों को केवल सब-डिविजन स्तर की मंडियों में ही फसल बेचने की मजबूरी होती, जिससे अव्यवस्था और भीड़ बढ़ती."

अभय चौटाला ने निकाय चुनाव पर जानें क्या कहा (Etv Bharat)

'किसान और व्यापारी सब परेशान': उन्होंने कहा कि "किसानों और व्यापारियों के विरोध के बाद इनेलो प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चेतावनी दी जिसके बाद सरकार को सभी फोकल पॉइंट फिर से चालू करने पड़े और व्यापारियों के लाइसेंस भी बहाल करने पड़े. हालांकि कई शर्तें अभी भी लागू हैं. जिससे किसान परेशान हैं.

'बार-बार सर्वर डाउन, घंटों लाइन में लगे किसान': चौटाला ने मंडियों में तकनीकी खामियों को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि बार-बार सर्वर डाउन होने से किसानों को 6-8 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. उन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा जैसे पोर्टलों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार खुद स्पष्ट नहीं है कि कौन सा सिस्टम कब काम करेगा.

'गेहूं खरीद का लक्ष्य घटाया': उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 80 लाख मीट्रिक टन से घटकर 72 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, जिससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान होगा. इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मंडियों में किसानों के ठहरने, खाने-पीने और गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. उन्होंने दावा किया कि इनेलो के दबाव के बाद ही सरकार को निर्देश जारी करने पड़े कि किसी भी किसान की ट्रॉली को मंडी में एक मिनट भी न रोका जाए और जरूरत पड़ने पर पर्ची सिस्टम से खरीद की जाए.

प्राकृतिक आपदाओं पर मुआवजे की मांग: चौटाला ने ओलावृष्टि, बाढ़ और आगजनी से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई जिलों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई है, लेकिन किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा. उन्होंने उचित मुआवजे की मांग की.

निकाय चुनाव पर जानें क्या कहा: अभय चौटाला ने कांग्रेस सहित अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में असली विपक्ष केवल इनेलो ही है. निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि "पार्टी 10 मई से होने वाले चुनाव में पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगी. पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. इसके लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है. पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे."

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