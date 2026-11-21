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हरियाणा में धान खरीद घोटाला, अभय चौटाला बोले- 'हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए जांच, कांग्रेस को बताया BJP की B टीम

Abhay Chautala on Paddy Procurement Scam ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में धान खरीद को लेकर घोटालों की खबरें सामने आई. जिसके बाद से विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो गई. इस मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बीजेपी सरकार पर से किसानों की जेब पर डाका डालने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ये घोटाला नहीं लूट है. अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ यह आज से नहीं बल्कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से यह लूट हो रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के बनने के बाद प्रदेश में नमी के नाम पर लूट शुरू हुई.

अभय चौटाला का बीजेपी पर निशाना: अभय चौटाला ने कहा कि 'मैंने 2014 से 2024 तक हर साल धान खरीद में गड़बड़ी का मुद्दा उठाने का काम किया. मनोहर लाल के मुख्यमंत्री काल में मैंने एक कमेटी का गठन किया था. जिसमें मैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल थे. हुड्डा तो बीजेपी के दबाव के चलते किसी भी मंडी में नहीं गए, लेकिन मैं प्रदेश की मंडियों में गया. उस वक्त किसानों ने बताया था कि नमी के नाम पर उनके धान की खरीद नहीं हुई. मंडी में हो रही उन अनियमिताओं की बात मैंने सत्र के दौरान उस वक्त के सीएम मनोहर लाल से भी की थी. उनको सबूत के साथ सारे दस्तावेज दिए थे. इसके बाद उन्होंने पूरे मुद्दे की जांच करने की बात कही थी, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई. क्योंकि इसका पैसा सभी में बांटा जाता है, यह तो सीधी सीधी लूट है.'

हरियाणा में धान खरीद घोटाले पर अभय चौटाला का बीजेपी पर हमला (ETV Bharat) 'सरकार ने पोर्टल बनाए, कोई असर नहीं': इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने पोर्टल बनाएं, लेकिन जमीन पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ. इस बार तो और ज्यादा कई नियमों और शर्तों में बदलाव कर किसानों को परेशान किया गया. उससे सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी भी परेशान रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो धान की खरीद भी बंद कर दी गई है, फिर भी किसान का धान अभी मंडी और उसके घर पर पड़ा हुआ है. जिसको सरकार को 30 तारीख तक खरीदना चाहिए. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए. अगर कभी हमारी सरकार आई तो हम इस सब की इंक्वारी करवाएंगे और किसान से लूटा गया पैसा उसको वापस करेंगे. जिन्होंने यह काम किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे. ये भी पढ़ें- "नायब सिंह सैनी के विदेश दौरों से एक फूटी कौड़ी नहीं आई", अजय चौटाला बोले - 'दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का काम करेंगे'