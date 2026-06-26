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चंडीगढ़ में अभय चौटाला बोले- '60% नहरों-ड्रेनों की सफाई नहीं हुई, कई जिलों में बाढ़ का खतरा'

चंडीगढ़: इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि "मानसून से पहले नहरों और ड्रेनों की सफाई का काम अधूरा है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है." इसके अलावा उन्होंने पेयजल संकट, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेट्रोल-डीजल की कीमतों और चैनत गांव के आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा.

'मानसून से पहले नहरों और ड्रेनों की सफाई अधूरी': अभय चौटाला ने कहा कि "हर साल मानसून से पहले नहरों और ड्रेनों की सफाई कराई जाती है ताकि बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सके. इस काम को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई थी, लेकिन मेरे पास मौजूद जानकारी के अनुसार अब तक करीब 60 प्रतिशत नहरों और ड्रेनों की सफाई नहीं हुई है. यदि समय रहते सफाई नहीं हुई तो सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है. इससे किसानों की फसलें और लोगों के घर प्रभावित होंगे."

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप: अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि "सरकार ने नहरों और ड्रेनों से गाद निकालने के बजाय अपने चहेते लोगों को क्रैशर उपलब्ध करा दिए, जो बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे हैं. इससे सफाई का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा और सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं."

पानी की कमी और चैनत गांव का मुद्दा उठाया: इनेलो नेता ने कहा कि "नरवाना ब्रांच में पर्याप्त पानी नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को पीने का पानी और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा." चौटाला ने चैनत गांव का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि "सरकार पहले से बिछाई गई पाइपलाइन से ग्रामीणों को पानी देने को तैयार नहीं है. पाइपलाइन पर पहले 'टी' लगाई गई थी और बाद में उसे हटा दिया गया."

भाजपा सरकार की कार्यशैली पर निशाना: अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि "भाजपा सरकार हर आंदोलन में पहले लोगों को धरना-प्रदर्शन करने पर मजबूर करती है, फिर उन पर लाठीचार्ज करती है और बाद में माफी मांगती है." उन्होंने किसान आंदोलन और खेड़द गांव के बिजली प्लांट में राख विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि "सरकार समय रहते लोगों की बात नहीं सुनती, जिसके कारण जान-माल का नुकसान होता है. चैनत गांव के मामले में भी सरकार लोगों की मांगें मानने के बजाय किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है."