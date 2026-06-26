चंडीगढ़ में अभय चौटाला बोले- '60% नहरों-ड्रेनों की सफाई नहीं हुई, कई जिलों में बाढ़ का खतरा'
इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि 60% नहरों-ड्रेनों की सफाई नहीं हुई.
Published : June 26, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 6:26 PM IST
चंडीगढ़: इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि "मानसून से पहले नहरों और ड्रेनों की सफाई का काम अधूरा है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है." इसके अलावा उन्होंने पेयजल संकट, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेट्रोल-डीजल की कीमतों और चैनत गांव के आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा.
'मानसून से पहले नहरों और ड्रेनों की सफाई अधूरी': अभय चौटाला ने कहा कि "हर साल मानसून से पहले नहरों और ड्रेनों की सफाई कराई जाती है ताकि बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सके. इस काम को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई थी, लेकिन मेरे पास मौजूद जानकारी के अनुसार अब तक करीब 60 प्रतिशत नहरों और ड्रेनों की सफाई नहीं हुई है. यदि समय रहते सफाई नहीं हुई तो सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है. इससे किसानों की फसलें और लोगों के घर प्रभावित होंगे."
सरकार पर लगाए गंभीर आरोप: अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि "सरकार ने नहरों और ड्रेनों से गाद निकालने के बजाय अपने चहेते लोगों को क्रैशर उपलब्ध करा दिए, जो बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे हैं. इससे सफाई का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा और सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं."
पानी की कमी और चैनत गांव का मुद्दा उठाया: इनेलो नेता ने कहा कि "नरवाना ब्रांच में पर्याप्त पानी नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को पीने का पानी और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा." चौटाला ने चैनत गांव का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि "सरकार पहले से बिछाई गई पाइपलाइन से ग्रामीणों को पानी देने को तैयार नहीं है. पाइपलाइन पर पहले 'टी' लगाई गई थी और बाद में उसे हटा दिया गया."
भाजपा सरकार की कार्यशैली पर निशाना: अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि "भाजपा सरकार हर आंदोलन में पहले लोगों को धरना-प्रदर्शन करने पर मजबूर करती है, फिर उन पर लाठीचार्ज करती है और बाद में माफी मांगती है." उन्होंने किसान आंदोलन और खेड़द गांव के बिजली प्लांट में राख विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि "सरकार समय रहते लोगों की बात नहीं सुनती, जिसके कारण जान-माल का नुकसान होता है. चैनत गांव के मामले में भी सरकार लोगों की मांगें मानने के बजाय किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है."
पेयजल, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल: अभय चौटाला ने दावा किया कि प्रदेश के कई जिलों में लोगों को रासायनिक तत्वों वाला पानी पीना पड़ रहा है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर एक पर पहुंच गया है. उन्होंने बैंक घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ था तो फिर सीबीआई जांच क्यों कराई जा रही है.
कांग्रेस विधायक को धमकी पर प्रतिक्रिया: कांग्रेस विधायक बलराम दांगी से कथित फिरौती मांगने के मामले पर अभय चौटाला ने कहा कि "आज जनप्रतिनिधियों को भी धमकियां मिल रही हैं. कुछ दिन पहले कांग्रेस के कई विधायक मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी." राजस्थान को पानी देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान को पानी देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले हरियाणा में प्रस्तावित तीन डैम बनाए जाने चाहिए. उनका आरोप था कि राजस्थान में भाजपा सरकार और वहां के सांसदों को खुश करने के लिए हरियाणा के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है.
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