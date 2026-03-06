ETV Bharat / state

'भूपेंद्र हुड्डा से बातचीत के बाद ही तीसरा उम्मीदवार राज्यसभा के मैदान में उतारा गया, कांग्रेस विधायक बिकने के लिए तैयार'- अभय चौटाला

SIRSA INLD MEETING ( Etv Bharat )

सिरसा: इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश स्तरीय बैठक आज सिरसा में आयोजित की गई. बैठक इनेलो के सिरसा स्थित पार्टी कार्यालय में हुई, जिसमें प्रदेशभर से पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं ने भाग लिया. बैठक से पहले इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला मीडिया से रूबरू हुए और कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी. इस दौरान उन्होंने आगामी राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस की राजनीति और हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक हालात पर तीखा हमला बोला. अभय चौटाला का कांग्रेस पर निशाना: इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "पिछली बार भी राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ था और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष को हराने का काम किया गया था. उस समय उद्योगपति सुभाष चंद्रा के चुनाव में जिस तरह का स्याही कांड हुआ था. उसी तरह का खेल इस बार भी कांग्रेस के भीतर देखने को मिल सकता है. कांग्रेस विधायक बिकने के लिए तैयार बैठे हैं और राज्यसभा चुनाव में सौदेबाजी हो सकती है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत के बाद ही तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है." इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का कांग्रेस पर बड़ा आरोप (Etv Bharat)