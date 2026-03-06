ETV Bharat / state

'भूपेंद्र हुड्डा से बातचीत के बाद ही तीसरा उम्मीदवार राज्यसभा के मैदान में उतारा गया, कांग्रेस विधायक बिकने के लिए तैयार'- अभय चौटाला

इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना भी साधा.

SIRSA INLD MEETING
SIRSA INLD MEETING (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 6, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश स्तरीय बैठक आज सिरसा में आयोजित की गई. बैठक इनेलो के सिरसा स्थित पार्टी कार्यालय में हुई, जिसमें प्रदेशभर से पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं ने भाग लिया. बैठक से पहले इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला मीडिया से रूबरू हुए और कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी. इस दौरान उन्होंने आगामी राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस की राजनीति और हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक हालात पर तीखा हमला बोला.

अभय चौटाला का कांग्रेस पर निशाना: इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "पिछली बार भी राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ था और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष को हराने का काम किया गया था. उस समय उद्योगपति सुभाष चंद्रा के चुनाव में जिस तरह का स्याही कांड हुआ था. उसी तरह का खेल इस बार भी कांग्रेस के भीतर देखने को मिल सकता है. कांग्रेस विधायक बिकने के लिए तैयार बैठे हैं और राज्यसभा चुनाव में सौदेबाजी हो सकती है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत के बाद ही तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है."

इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का कांग्रेस पर बड़ा आरोप (Etv Bharat)

भूपेंद्र हुड्डा पर बरसे अभय चौटाला: अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कि जनता जानती है कि हुड्डा भाजपा के हाथों में खेलते हैं और पहले भी भाजपा की सरकार बनवाने में उनकी भूमिका रही है. इनेलो के राज्यसभा चुनाव में वोट देने को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में पार्टी के साथियों और नेताओं से चर्चा करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा.

कांग्रेस नेताओं पर पैसे लेन-देन के आरोप पर प्रतिक्रिया: बावल सीट से जुड़े मामले में गौरव कुमार द्वारा कांग्रेस नेताओं पर पैसे के लेनदेन के आरोपों को लेकर भी अभय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी. अभय चौटाला ने कहा कि यदि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो गौरव कुमार को इसकी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. इसके साथ ही उन्होंने पंजाब चुनाव में सक्रिय हो रहे नेताओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि जो नेता पंजाब की राजनीति में जाने की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले हरियाणा के हितों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HARYANA RAJYA SABHA ELECTION 2026
INLD MEETING IN SIRSA
भूपेंद्र हुड्डा पर अभय चौटाला
सिरसा में इनेलो की बैठक
ABHAY CHAUTALA ON BHUPINDER HOODA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.