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जींद में गरजे अभय चौटाला, कहा- " खिलाड़ियों को मेडल के हिसाब से मिले नौकरी, हरियाणा ने नशे में पंजाब को भी पीछे छोड़ा"

जींद में गरजे अभय चौटाला ( ETV Bharat )

जींद: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने खिलाड़ियों को उनके पदकों के अनुसार सरकारी नौकरी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि, "एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी और एचसीएस जैसे पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए." दरअसल, जींद के एक निजी होटल में इनेलो की राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा.

खिलाड़ियों को पदक के हिसाब से मिले नौकरी: अभय चौटाला ने कहा कि, "खिलाड़ियों का सम्मान केवल मंचों पर सम्मानित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी उपलब्धियों के अनुरूप सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए. खिलाड़ियों का सम्मान हो और उन्हें मेडल के मुताबिक नौकरी मिले. एशिया में जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वे डीएसपी भर्ती हों या उन्हें एचसीएस रैंक दिया जाए. वह गांव-गांव जाकर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और उनके अधिकारों की आवाज उठाएंगे."

अभय चौटाला का हरियाणा सरकार पर हमला (ETV Bharat) कबड्डी खिलाड़ी रितू का उदाहरण देकर उठाए सवाल: इनेलो अध्यक्ष ने दो बार गोल्ड मेडल जीतने वाली कबड्डी खिलाड़ी रितू का उदाहरण देते हुए कहा कि, "वह अपने गांव में स्कूल चलाकर बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हैं, लेकिन उन्हें हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है. ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी को डीएसपी बनाया जाना चाहिए था. वह इस संबंध में सरकार को पत्र लिखेंगे और जरूरत पड़ने पर खिलाड़ी को न्याय दिलाने के लिए वकील भी उपलब्ध करवाएंगे." खिलाड़ियों के सम्मान पर सरकार की मंशा पर सवाल: अभय चौटाला ने कहा कि, "अब तीन-तीन मंत्री खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब एशियन गेम्स में खिलाड़ी देश के लिए पदक जीत रहे थे, तब ये लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे. यदि सरकार वास्तव में खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहती है, तो उसे पदक विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के अनुसार नौकरी देनी चाहिए. किसी एक खिलाड़ी को नियुक्ति देने के बजाय सभी पात्र खिलाड़ियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए."