जींद में गरजे अभय चौटाला, कहा- " खिलाड़ियों को मेडल के हिसाब से मिले नौकरी, हरियाणा ने नशे में पंजाब को भी पीछे छोड़ा"
अभय चौटाला ने गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को डीएसपी पद देने, धान खरीद सुधारने और हरियाणा में नशे पर रोक लगाने की मांग की.
Published : October 19, 2026 at 10:16 AM IST
जींद: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने खिलाड़ियों को उनके पदकों के अनुसार सरकारी नौकरी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि, "एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी और एचसीएस जैसे पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए." दरअसल, जींद के एक निजी होटल में इनेलो की राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा.
खिलाड़ियों को पदक के हिसाब से मिले नौकरी: अभय चौटाला ने कहा कि, "खिलाड़ियों का सम्मान केवल मंचों पर सम्मानित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी उपलब्धियों के अनुरूप सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए. खिलाड़ियों का सम्मान हो और उन्हें मेडल के मुताबिक नौकरी मिले. एशिया में जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वे डीएसपी भर्ती हों या उन्हें एचसीएस रैंक दिया जाए. वह गांव-गांव जाकर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और उनके अधिकारों की आवाज उठाएंगे."
कबड्डी खिलाड़ी रितू का उदाहरण देकर उठाए सवाल: इनेलो अध्यक्ष ने दो बार गोल्ड मेडल जीतने वाली कबड्डी खिलाड़ी रितू का उदाहरण देते हुए कहा कि, "वह अपने गांव में स्कूल चलाकर बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हैं, लेकिन उन्हें हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है. ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी को डीएसपी बनाया जाना चाहिए था. वह इस संबंध में सरकार को पत्र लिखेंगे और जरूरत पड़ने पर खिलाड़ी को न्याय दिलाने के लिए वकील भी उपलब्ध करवाएंगे."
खिलाड़ियों के सम्मान पर सरकार की मंशा पर सवाल: अभय चौटाला ने कहा कि, "अब तीन-तीन मंत्री खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब एशियन गेम्स में खिलाड़ी देश के लिए पदक जीत रहे थे, तब ये लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे. यदि सरकार वास्तव में खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहती है, तो उसे पदक विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के अनुसार नौकरी देनी चाहिए. किसी एक खिलाड़ी को नियुक्ति देने के बजाय सभी पात्र खिलाड़ियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए."
हरियाणा में नशे को लेकर सरकार पर हमला: प्रदेश में नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए चौटाला ने कहा कि, "हरियाणा आज नशे के मामले में पंजाब से भी आगे निकलकर उड़ता हरियाणा बन चुका है. प्रदेश के गांवों तक नशे का प्रसार हो चुका है और अपराध तथा भ्रष्टाचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. सरकार इन समस्याओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने में विफल रही है."
धान खरीद और किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाया: इनेलो अध्यक्ष ने धान की खरीद को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की फसल सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत नहीं खरीदी जा रही, जिसके कारण उन्हें कम कीमतों पर धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि, "किसान परेशान हैं और उन्हें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है. किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए."
जेजेपी और कांग्रेस पर भी साधा निशाना: अभय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) पर निशाना साधते हुए उसे 'जमा झूठी पार्टी' करार दिया और आरोप लगाया कि पार्टी ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. वहीं, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि, " विपक्षी दल सरकार को प्रभावी ढंग से घेरने में नाकाम है."
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