सोनीपत में गरजे अभय चौटाला, बोले- "विधायकों की खरीद-फरोत में करोड़ों की बोली, सरकार चुप्पी साधे बैठी"
अभय चौटाला ने सोनीपत में राज्यसभा चुनाव, गैस संकट, बढ़ते अपराध सहित कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री पर हमला बोला.
Published : March 16, 2026 at 11:22 AM IST
सोनीपत: सोनीपत में विकास नगर के कार्यक्रम में पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला. अभय चौटाला ने कहा कि, "हमारे देश के फैसले ट्रंप ले रहे हैं, ट्रंप खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं. अब भारत को ट्रंप के निर्देशों पर चलाया जा रहा है."
गैस संकट को लेकर सरकार पर निशाना: गैस की किल्लत पर चौटाला ने कहा कि, "सरकार लगातार झूठ बोल रही है. गैस की कमी से होटल और ढाबे तक बंद होने की नौबत आ चुकी है. सरकार गैस एजेंसी संचालकों के साथ मिलीभगत कर कमीशनखोरी के जरिए जनता को लूटने का काम कर रही है."
राज्यसभा चुनाव और विधायकों की खरीद-फरोत: राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया. उनका कहना था कि, "विधायकों की खरीद-फरोत के लिए करोड़ों रुपये की बोली लगाई जा रही है. कांग्रेस को अपने विधायकों पर यकीन नहीं है, इसलिए उन्हें हिमाचल ले जाने जैसी हरकत करनी पड़ रही है."
हरियाणा में बढ़ता अपराध: राज्य में अपराध बढ़ने पर अभय चौटाला ने चिंता जताते हुए कहा, "अब जेलों में बैठे लोग प्रशासन चला रहे हैं और सरकार में बैठे लोग उनके आदेशों की पालना कर रहे हैं."
विवादित गाने पर रैपर बादशाह को चेतावनी: रैपर बादशाह के विवादित गाने पर चौटाला ने कहा कि, "अगर बादशाह खुद को हरियाणा का मानते हैं, तो उन्हें अपने विवादित गाने के लिए माफी मांगनी चाहिए."
मुख्यमंत्री पर कटाक्ष: अंत में चौटाला ने मुख्यमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि, "सीएम को इंग्लिश तक पढ़नी नहीं आती है. मैं उन्हें एक बार फिर डमी कहता हूं."
ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र सरस्वती तीर्थ पर सजा आस्था का महासंगम, आज से पिहोवा में चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ, लाखों श्रद्धालु होंगे शामिल