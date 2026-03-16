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सोनीपत में गरजे अभय चौटाला, बोले- "विधायकों की खरीद-फरोत में करोड़ों की बोली, सरकार चुप्पी साधे बैठी"

सोनीपत: सोनीपत में विकास नगर के कार्यक्रम में पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला. अभय चौटाला ने कहा कि, "हमारे देश के फैसले ट्रंप ले रहे हैं, ट्रंप खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं. अब भारत को ट्रंप के निर्देशों पर चलाया जा रहा है."

गैस संकट को लेकर सरकार पर निशाना: गैस की किल्लत पर चौटाला ने कहा कि, "सरकार लगातार झूठ बोल रही है. गैस की कमी से होटल और ढाबे तक बंद होने की नौबत आ चुकी है. सरकार गैस एजेंसी संचालकों के साथ मिलीभगत कर कमीशनखोरी के जरिए जनता को लूटने का काम कर रही है."

राज्यसभा चुनाव और विधायकों की खरीद-फरोत: राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया. उनका कहना था कि, "विधायकों की खरीद-फरोत के लिए करोड़ों रुपये की बोली लगाई जा रही है. कांग्रेस को अपने विधायकों पर यकीन नहीं है, इसलिए उन्हें हिमाचल ले जाने जैसी हरकत करनी पड़ रही है."