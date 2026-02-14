ETV Bharat / state

"बीजेपी वाले 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे और सारे काम भी करेंगे", रोहतक में बोले अभय चौटाला

रोहतक : इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा है कि बुजुर्गों के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे. बुजुर्गों के साथ इनेलो का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है. विधानसभा सत्र में इनेलो की ओर से प्रदेश सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि किस आधार पर एक लाख 5 हजार बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई थी.

"100 जूत भी खाएंगे": अभय चौटाला शनिवार को रोहतक पहुंचे थे. उन्होंने यहां अपने जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि "प्रदेश सरकार ने एक लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन ये कहकर काट दी कि उन्हें गलत पेंशन बनने की शिकायत मिली है, जबकि एक साल से पेंशन पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी वाले 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे और सारे काम भी करेंगे."

"बीजेपी वाले 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे" (Etv Bharat)

"मुख्यमंत्री माफी मांगें": उन्होंने आगे कहा कि "पेंशन काटने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सार्वजनिक रूप से बुजुर्गों से माफी मांगनी चाहिए. साथ ही बीजेपी के जो मंत्री भड़कते हैं, अपनी औकात से बाहर होकर बोलते है, उन पर लगाम कसने का काम भी करें. उन्हें समझना चाहिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं. इनेलो नेता ने कहा कि बीजेपी के जो मंत्री बड़बोले बोल कहते हैं, उनके बारे में पहले ही कहा था कि ये नाक रगड़ेंगे. इन बेचारों को आदत है, क्योंकि इनको अपनी औकात का पता नहीं है. बुजुर्गों की सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी. अगर कोई उनकी तरफ ऊंगली उठाएगा तो इनेलो का कार्यकर्ता ऊंगली काटने का काम करेगा."