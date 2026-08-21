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पानीपत में गरजे अभय चौटाला, महंगाई पर बोले- "बीजेपी वालों को कोई फिक्र नहीं", हुड्डा को दी खुली चुनौती, बोले-"एक बार आण तो दे नोटिस, फेर देखूंगा हुड्डा न"

पानीपत में गरजे अभय चौटाला ( ETV Bharat )

पानीपत: इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने बढ़ती महंगाई, चीनी के बढ़े दाम, किसानों की समस्याओं, नशे और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. पानीपत में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, "प्रदेश में आम आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार को इसकी चिंता नहीं है. भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है." "बीजेपी वालों को कोई फिक्र नहीं": चीनी के बढ़ते दामों पर तंज कसते हुए अभय चौटाला ने कहा कि, "बीजेपी वालों को तो कोई फिक्र नहीं है. उनको तो तेरे-मेरे जैसे बहुत हैं चीनी की बोरी घेरने वाले, क्योंकि वो सारा दिन लूटने में लगे हुए हैं. तकलीफ तो तेरे और मेरे जैसे आम आदमी को है. महंगाई का सीधा असर आम परिवारों के बजट पर पड़ रहा है, जबकि सरकार जनता की परेशानियों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही." हुड्डा को दी खुली चुनौती, बोले-"एक बार आण तो दे नोटिस, फेर देखूंगा हुड्डा न" (ETV Bharat) किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा: किसानों की समस्याओं को लेकर भी अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, "किसानों से फीस लेने के बाद नहर बंद कर दी जाती है और उनके कच्चे मोगे फाड़ दिए जाते हैं. यह सरकार की किसान विरोधी सोच को दर्शाता है. धान का सीजन आने वाला है और मंडियों में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को परेशान किए जाने की आशंका है."