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चरखी दादरी में गरजे अभय चौटाला, बोले-"भाजपा राज में बढ़े अपराध और भ्रष्टाचार, आने वाले चुनाव में बाहर होगी भाजपा"

चरखी दादरी में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ( ETV Bharat )