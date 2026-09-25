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अभय चौटाला का BJP पर हमला, बोले- "ये बीजेपी का चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पर उठ रहे गंभीर सवाल"

चंडीगढ़: इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान अभय चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने 27 सितंबर को नूंह में होने वाली चौधरी देवीलाल जयंती सम्मान समारोह रैली की तैयारियों की जानकारी दी. साथ ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए.

नूंह में बड़ी रैली का दावा: अभय चौटाला ने कहा कि, "27 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती पर नूंह में सम्मान समारोह रैली होगी. इसमें लाखों कार्यकर्ता पहुंचेंगे.रैली के लिए 800 फीट चौड़ा और 300 फीट लंबा टेंट लगाया गया है. भीड़ के लिहाज से यह व्यवस्था भी छोटी पड़ सकती है." वहीं, भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि, "प्रदेश के लोग परेशान हैं और किसानों की फसल खरीद को लेकर भी समस्याएं हैं. किसान बेहद परेशान है, अब तक उसकी फसल की खरीद शुरू नहीं हुई है. "

अभय चौटाला ने भाजपा-कांग्रेस पर निशाना साधा (ETV Bharat)

कांग्रेस और हुड्डा पर भी वार: इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए चौटाला ने कहा कि, "पार्टी की पोल पट्टी लोगों के सामने खुल चुकी है. नोटिस मिलने के बाद मैं सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखूंगा. मेरे पास जब नोटिस आएगा तो सबके सामने अपनी बात रखूंगा, भूपेंद्र हुड्डा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे."