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मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब पर्ची के लिए नहीं भटकना होगा काउंटर-काउंटर

डिजिटल हेल्थ सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लगातार नई पहल कर रहा है. अस्पताल में ‘आभा’ (ABHA - Ayushman Bharat Health Account) के माध्यम से मरीजों के इलाज की प्रक्रिया को डिजिटल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है. इससे न केवल मरीजों को लम्बी लाइनों से राहत मिल रही है, बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड भी सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संरक्षित हो रहे हैं.

सरगुजा: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब इलाज कराने के लिए पर्ची की लम्बी कतार में नहीं लगना होगा. एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक बार बार नहीं भटकना पड़ेगा. अब आप आभा एप के जरिये अपना अप्वाइंटमेंट पहले ही बुक कर सकते हैं और पर्ची भी ऑनलाइन ही जनरेट कर सकते हैं. आपके जीवन भर की सभी रिपोर्ट्स और पर्ची हमेशा के लिए आनलाइन उपलब्ध रहेगी.

क्या है आभा

आभा एक 14 अंकों की विशिष्ट हेल्थ आईडी है, जिसे आधार कार्ड या मोबाइल नंबर के माध्यम से बनाया जाता है. इस डिजिटल पहचान के जरिए मरीजों का पूरा उपचार रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहता है. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीडी पंजीकरण से लेकर जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की सलाह और दवाइयों तक की जानकारी सीधे मरीज के आभा खाते से जुड़ रही है. इससे मरीजों को हर बार पुरानी पर्चियां और रिपोर्ट साथ लेकर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती.

पहले लोग एक बैग में अपनी सभी मेडिकल रिपोर्ट लेकर चलते थे, लेकिन अब ऑनलाइन रिकार्ड की वजह से चाहे ग्रामीण हों या शहरी क्षेत्र के लोग, सभी को सुविधा मिल रही है. हम लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मदद करते हैं: सोनाली सिन्हा, आभा ऑपरेटर

मरीज भी सुविधा से खुश

वहीं आभा का लाभ ले रहे मरीजों ने कहा कि उनको बहुत लाभ मिला है. उनको अपने मेडिकल रिपोर्ट सहेज के रखने नहीं पड़ते. सभी आभा नम्बर में सुरक्षित हो जाते हैं. लाइन में जाकर नाम पता बताने की समस्या दूर हो चुकी है.

हमारा मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहता है. अब किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होती है. आभा ऐप से हमें सुविधा हो रही है: चंदन दुबे, मरीज

आभा एप के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है. अच्छी सुविधा है: ईरशाद अहमद, मरीज

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में डिजिटल हेल्थ सेवा

मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर सी आर्या ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी संभागीय अस्पतालों की तुलना में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सबसे अधिक आभा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. अब तक करीब 3 लाख 90 हजार से अधिक मरीजों का आभा पंजीकरण किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था से मरीजों को लगातार लाभ मिल रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ी है.

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