राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी का शव पहुंचा अयोध्या, पिता ने लगाया जेल में हत्या का आरोप

पिता का कहना एक कैदी ने देर रात नुकीली, पत्थरनुमा वस्तु से हमला किया था, घायल बेटे की मौत हो गई थी.

abdul-rehman-dead-body-of-arrived-in-ayodhya-accused ram mandir attack planing
अब्दुल रहमान का शव पहुंचा अयोध्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 11:54 AM IST

Updated : February 11, 2026 at 12:00 PM IST

अयोध्या: राम मंदिर पर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान के परिजन बुधवार सुबह उसका शव लेकर अयोध्या स्थित घर पहुंचे. इस दौरान घर के आसपास कड़ी सुरक्षा थी. यहां उसे सुपुर्द ए खाक किया गया. अब्दुल के पिता ने जेल में बेटे की हत्या का आऱोप लगाया है. साथ ही सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पिता ने क्या कहा: अब्दुल रहमान अयोध्या के थाना इनायतनगर क्षेत्र के मजनाई गांव का रहने वाला था. पिता अबु बकर के मुताबिक, बेटा फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद था. रविवार को एक कैदी ने रात करीब 10:30 बजे उस पर नुकीली, पत्थरनुमा वस्तु से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी कैदी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.


जल्द जमानत मिलने वाली थी: पिता ने बताया कि अब्दुल की जमानत जल्द होने वाली थी. कुछ दिन पहले ही बेटे से मुलाकात कर वह घर लौटा था. बेटे ने बताया था कि यहां सब ठीक है. सोमवार को उसकी मौत की सूचना मिली थी. पिता का कहना है कि रात 10:30 बजे बैरक में किसी बात को लेकर उसका किसी कैदी से विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. पिता का आरोप है कि सह-कैदी अरुण चौधरी ने बेटे पर हमला कर दिया.

पिता ने लगाए ये आरोप. (etv bharat)
मार्च में STF ने किया था गिरफ्तार: मृतक अब्दुल रहमान मूल रूप से अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र का रहने वाला था. उसे मार्च 2025 में फरीदाबाद के पाली इलाके से गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुई थी. जांच एजेंसियों का कहना था कि अब्दुल रहमान अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की साजिश में शामिल था. उसके पास से ग्रेनेड समेत विस्फोटक सामग्री बरामद होने का दावा भी किया गया था.

Last Updated : February 11, 2026 at 12:00 PM IST

