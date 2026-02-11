ETV Bharat / state

राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी का शव पहुंचा अयोध्या, पिता ने लगाया जेल में हत्या का आरोप

अयोध्या: राम मंदिर पर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान के परिजन बुधवार सुबह उसका शव लेकर अयोध्या स्थित घर पहुंचे. इस दौरान घर के आसपास कड़ी सुरक्षा थी. यहां उसे सुपुर्द ए खाक किया गया. अब्दुल के पिता ने जेल में बेटे की हत्या का आऱोप लगाया है. साथ ही सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पिता ने क्या कहा: अब्दुल रहमान अयोध्या के थाना इनायतनगर क्षेत्र के मजनाई गांव का रहने वाला था. पिता अबु बकर के मुताबिक, बेटा फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद था. रविवार को एक कैदी ने रात करीब 10:30 बजे उस पर नुकीली, पत्थरनुमा वस्तु से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी कैदी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.





जल्द जमानत मिलने वाली थी: पिता ने बताया कि अब्दुल की जमानत जल्द होने वाली थी. कुछ दिन पहले ही बेटे से मुलाकात कर वह घर लौटा था. बेटे ने बताया था कि यहां सब ठीक है. सोमवार को उसकी मौत की सूचना मिली थी. पिता का कहना है कि रात 10:30 बजे बैरक में किसी बात को लेकर उसका किसी कैदी से विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. पिता का आरोप है कि सह-कैदी अरुण चौधरी ने बेटे पर हमला कर दिया.