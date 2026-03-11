ETV Bharat / state

हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा केस, अब्दुल मलिक को नहीं मिली राहत, दूसरी पीठ को भेजा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला नैनीताल के मुख्य शहर हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड के मुख्य साजिश कर्ता अब्दुल मलिक को आज भी कोई राहत नहीं दी है.

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह साह की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए दूसरी पीठ को भेज दिया है. इस मामले में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह अधिवक्ता रह चुके हैं, इसलिए कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए दूसरी पीठ को सुनने के लिए भेज दिया है. इससे पहले भी वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ ने मामले को सुनने के लिए दूसरी पीठ को भेज दिया था.

मामले के अनुसार अब्दुल मलिक सहित अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे. जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित ,झूठे सपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का कार्य किया. यही नहीं उनके द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करके उसे बेचा गया, जब जिला प्रसाशन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची तो उनपर पथराव किया गया. बाद में इसने दंगा का रूप ले लिया.

इसी दंगे में सरकारी, पुलिस व अन्य लोग घायल हो गए कईयों की जान तक चली गयी. आरोपियों का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. एफआईआर में उनका नाम नहीं है. पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया है. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये. हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले में शामिल कई लोगों को पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल चुकी.