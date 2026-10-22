नीमराणा में मासूम के अपहरण का मामला: आरोपी बोला, 'किडनेप के बाद बच्चे के लिए खरीदा चाय–बिस्किट'
नीमराणा में बच्चे के अपहरण मामले के आरोपी की कस्बे में शिनाख्त परेड करवाई गई.
Published : October 22, 2026 at 6:18 PM IST
कोटपूतली–बहरोड़ : नीमराणा कस्बे के होली टीबा क्षेत्र से 22 माह के मासूम कृष्णा के अपहरण के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी विवेक कुमार को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को दो दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वारदात को अंजाम देने के तरीके, अपहरण के उद्देश्य और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.
गुरुवार शाम को पुलिस आरोपी को कस्बे में लेकर पहुंची, जहां आरोपी की शिनाख्त परेड कराई. परेड के दौरान आरोपी ने बताया कि सबसे पहले घटना स्थल वाली जगह उसने मोबाइल का चार्जर लेना चाहा, लेकिन नहीं मिला. इसके बाद उसने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को उठाकर बाइक पर बैठाया और मौके से रवाना हो गया. जहां बीच रास्ते में उसने बच्चे के लिए चाय और बिस्किट लिए ताकि बच्चा भूखा नहीं रहे. फिर वह हरियाणा की ओर निकल गया.
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नीमराणा डीएसपी कृष्ण यादव ने बताया कि गत 18 अक्टूबर को दोपहर करीब 3:30 बजे होली टीबा क्षेत्र से कृष्णा नाम के बच्चे का अपहरण किया गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सतबीर सिंह के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गईं. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए संदिग्ध की आवाजाही का पता लगाया. जांच के दौरान करीब 350 कैमरों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया गया.
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कौसीकलां से बरामद हुआ था मासूम : डीएसपी कृष्ण यादव ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय के आधार पर पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कौसीकलां पहुंची. वहां से मासूम को सकुशल बरामद कर बिहार के रोहतास जिले के निवासी 34 वर्षीय विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पीतल का त्रिशूल, मेहंदी की पत्तियां, चूड़ियां और पीली धातु की अंगूठी सहित अन्य सामग्री बरामद की थी. रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से घटना को लेकर पूछताछ करेगी. पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का मिलान कर रही है.
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