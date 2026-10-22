ETV Bharat / state

नीमराणा में मासूम के अपहरण का मामला: आरोपी बोला, 'किडनेप के बाद बच्चे के लिए खरीदा चाय–बिस्किट'

आरोपी को शिनाख्त परेड पर लाई पुलिस ( ETV Bharat Kotputli-Behror )

कोटपूतली–बहरोड़ : नीमराणा कस्बे के होली टीबा क्षेत्र से 22 माह के मासूम कृष्णा के अपहरण के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी विवेक कुमार को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को दो दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वारदात को अंजाम देने के तरीके, अपहरण के उद्देश्य और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.