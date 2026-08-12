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गाजियाबाद: दुधमुंहे बच्चों का अपहरण, दो महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार, 5 लाख में तय हुआ था सौदा

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सभी आपस में मिलकर योजनाबद्ध तरीके से नवजातों के अपहरण को अंजाम देते थे.

बच्चों के अपहरण के मामले में दो महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार
बच्चों के अपहरण के मामले में दो महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 7:24 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना पुलिस ने नवजात और दुधमुंहे बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर हुए दो महिलाओं समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से घटना में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. गिरोह के कब्जे से अपहृत तीन महीने के बच्चों को भी सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंपा गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी नवजात और बच्चों को निशाना बनाकर उनका अपहरण करते थे और बाद में निसंतान दंपतियों को मोटी रकम लेकर बेच देते थे.

पुलिस के मुताबिक, 11 अगस्त 2026 को थाना टीला मोड़ निवासी द्वारा लिखित शिकायत दी गई थी. वादी द्वारा बताया गया था कि 9 अगस्त को उसके तीन महीने के बेटे का नौशाद और उसकी पत्नी रुखसार ने अपहरण कर लिया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्चों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया.

धवल जायसवाल, डीसीपी, गाजियाबाद (ETV Bharat)

ऑन डिमांड दुधमुंहे बच्चों का अपहरण

जांच के दौरान पुलिस ने मैन्युअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई. सूचना पर 12 अगस्त को टीला मोड़ पुलिस ने हिंडन चौकी क्षेत्र के स्वरूप नगर से पांच आरोपियों और दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. मोबाइल फोन में पुलिस को कई अहम साक्ष्य मिले हैं.

योजनाबद्ध तरीके से नवजातों का अपहरण

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सभी आपस में मिलकर योजनाबद्ध तरीके से नवजातों के अपहरण को अंजाम देते थे. गिरोह के सदस्य नवजात और दुधमुंहे बच्चों वाले परिवारों को अपना निशाना बनाते थे. गिरोह में शामिल महिलाएं ऐसे परिवारों में घुल मिलकर उनकी गतिविधियों की जानकारी हासिल करती थी. मौका मिलने पर बच्चों को अपने साथ ले जाया जाता था. इसके बाद बच्चों की फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप के अन्य सदस्यों को भेजी जाती थी.

आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे बरामद

गिरोह के सदस्य निसंतान दंपतियों से संपर्क कर बच्चों के संबंध में सौदा तय करते थे. बच्चों को बेचने से मिलने वाली रकम को आपस में बांटा जाता था. बच्चों की पहचान का पता ना चल सके, इसलिए आरोपी बच्चों को ऐसे क्षेत्रों में बेचते थे, जिससे कि आसानी से पता ना लगाया जा सके. पूछताछ के दौरान फुरकान ने पुलिस को बताया है, इसी उद्देश्य से 9 अगस्त को 3 महीने के बच्चे को पड़ोस से उठाया था. बच्चे को बेचने के लिए शामली के रहने वाले दंपति से बातचीत चल रही थी. बच्चे को सितारा नाम की महिला के द्वारा शामली ले जाया जा रहा था. करीब 5 लाख रुपए में बच्चे का सौदा तय हुआ था. इस दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चों को बरामद किया है.

डीसीपी सिटी/ धवल जायसवाल ने बताया कि थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नौशाद, नागेंद्र, एनुअल, नसीम, आबिद, सुमित्रा और रुखसार समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में अभी दो आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अपहृत नवजात बरामद किया गया है.

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